Kupci prve nekretnine bijesni zbog dva velika problema: "Kakvo mazanje očiju, nevjerojatno!"

"Što se tiče tablice prosječnih cijena, trenutno se koristi ona koja se odnosi na 2024. godinu jer je to jedino bilo moguće tako napraviti. Svakako se planira priprema i objava nove tablice. O točnom trenutku objave pravovremeno ćemo obavijestiti javnost. Tablicu je radio Ekonomski institut u Zagrebu, i to na temelju ostvarenih kupoprodajnih cijena, u jedinicama lokalne samouprave u kojima je to moguće. No, tamo gdje je zabilježeno manje od deset kupoprodaja tijekom 2024. godine (a takvih je jedinica lokalne samouprave 399), korištene su prosječne županijske cijene stana i apartmana, ne računavši prodaje u županijskim središtima i velikim gradovima koji se nalaze u županiji", odgovorili su iz APN-a i naglašavaju da je stoga na prosječnu cijenu koja je određena, dopušteno dodatnih 50 posto više.