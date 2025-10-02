APN odobrio pola zahtjeva za povrat poreza na prvu nekretninu: Ovo su najčešći razlozi odbijanja

Podsjetili su da su prijave započele 5. lipnja stupanjem na snagu Pravilnika o potporama za stjecanje prve stambene nekretnine. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, obrađeno je njih 1.251. Potpuno je bilo 935 zahtjeva i svi su odobreni. Na dopunu dokumentacije upućeno je 139 zahtjeva, dok je 177 odbijeno zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta ili povlačenja zahtjeva.