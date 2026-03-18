Pregled postignuća i napretka

Lidl predstavio Magazin o održivosti za 2024. godinu

18. ožu. 2026. 14:12
Pregled postignuća i napretka u održivom poslovanju u novom, pristupačnijem formatu

Trgovački lanac Lidl Hrvatska predstavio je Magazin o održivosti 2024., novo izdanje izvještaja o održivosti koje na zanimljiv i transparentan način donosi pregled kompanijskih ciljeva na području društveno odgovornog poslovanja te njima usmjerenih aktivnosti i inicijativa.

Nastavak je to prakse izvještavanja započete još 2017. godine, kada je Lidl objavio prvi takav izvještaj u sektoru maloprodaje u Hrvatskoj. Novi format magazina osmišljen je kako bi napredak u pet ključnih područja djelovanja – zaštiti klime, očuvanju resursa, poštivanju bioraznolikosti, poticanju zdravlja i poštenom postupanju – približio kupcima, zaposlenicima i široj javnosti.

Središnja tema ovog izdanja je hrana, promatrana kroz prizmu zdravije i održivije prehrane te borbe protiv bacanja hrane. Među najznačajnijim postignućima u 2024. godini ističu se i dovršetak energetski učinkovitog logističko-distributivnog centra u Križu, značajna postignuća u segmentu certificiranja sirovina te smanjenja plastike u pakiranjima proizvoda Lidlovih robnih marki, kao i pomaci u smanjenju otpada od hrane. Za postignuća u zaštiti ljudskih prava Lidl je nagrađen i Hrvatskim indeksom održivosti (HRIO).

„Magazinom o održivosti nastavljamo dugogodišnju praksu komuniciranja strateških ciljeva i aktivnosti, ali na način koji čitateljima nudi dodanu vrijednost, savjet i inspiraciju. Nadamo se da ćemo ovim osvježenim formatom dodatno opravdati reputaciju kompanije koja istinski brine o svom utjecaju na ljude i okoliš“, izjavila je Lana Jugo, voditeljica CSR-a i održivosti Lidla Hrvatska.

Magazin o održivosti već je dostupan u digitalnom obliku na službenim internetskim stranicama Lidla Hrvatska, a uskoro će biti predstavljen i putem ostalih komunikacijskih kanala.

