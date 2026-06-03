Lidl i Čisto podzemlje nastavljaju jačati svijest o zaštiti okoliša – više od 22.300 učenika i 1.530 učitelja sudjelovalo u edukacijama

Hrvatska se ističe iznimnim prirodnim bogatstvima i jedinstvenim krškim krajolikom koji skriva vrijedan podzemni sustav špilja i jama, ključan za očuvanje zaliha pitke vode i biološke raznolikosti. Zagrebački speleološki savez je 2015. godine pokrenuo volontersku inicijativu „Čisto podzemlje“, koja danas okuplja brojne speleološke udruge i Hrvatsku gorsku službu spašavanja u zajedničkim akcijama čišćenja i edukacije javnosti o važnosti očuvanja krša. Lidl Hrvatska partner je inicijative „Čisto podzemlje“ i Hrvatske gorske službe spašavanja od 2020. godine kroz projekt „Čuvajmo vode – izvor naše budućnosti“, usmjeren na zaštitu krškog podzemlja te podizanje svijesti o problemu divljih odlagališta otpada u špiljama i jamama diljem Hrvatske.