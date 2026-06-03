Ukrajinski dron u Donjecku pogodio autobus: Sedam poginulih i 11 ranjenih

Rusija je u utorak izvela masovni napad dronovima i raketama na Kijev, za koji Moskva tvrdi da je bio odgovor na smrtonosni napad na studentski dom u Luhansku pod ruskom kontrolom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je utorak da bi navečer ruske snage ponovno mogle pokrenuti veliki napad na Ukrajinu, podsjeća Reuters.