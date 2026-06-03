TVRDI PRORUSKI ČELNIK
Ukrajinski dron u Donjecku pogodio autobus: Sedam poginulih i 11 ranjenih
U napadu dronom u srijedu u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck, u dijelu koji je pod kontrolom Rusije, poginulo je sedam ljudi, a 11 je ranjeno, objavio je proruski regionalni čelnik.
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Denis Pušilin u objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram rekao je da je dron udario u putnički autobus koji je putovao između Moskve i Simferopolja na Krimu, koji je također pod ruskom okupacijom.
Ruski Državni istražni odbor otvorio je kaznenu istragu u kategoriji "terorističkog napada", izvijestila je novinska agencija TASS, pozivajući se na glasnogovornicu odbora Svetlanu Petrenko.
Oboreno 20 dronova koji su letjeli prema Moskvi
Rusija je u utorak izvela masovni napad dronovima i raketama na Kijev, za koji Moskva tvrdi da je bio odgovor na smrtonosni napad na studentski dom u Luhansku pod ruskom kontrolom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je utorak da bi navečer ruske snage ponovno mogle pokrenuti veliki napad na Ukrajinu, podsjeća Reuters.
❗️ Another Ukraine Terror Attack Targets Passenger Bus, Killing Seven & Injuring 11 In DPR— RT_India (@RT_India_news) June 3, 2026
A bus carrying passengers from Moscow to Simferopol was hit by a drone during its journey early on Wednesday (3 June), the head of the Donetsk People's Republic, Denis Pushilin has… pic.twitter.com/ZjSF61VNxS
Ruski čelnici su noćas također objavili da je iznad Lenjingradske oblasti oboreno 50 dronova, a njih najmanje 20 koji su letjeli prema Moskvi.
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