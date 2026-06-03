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TVRDI PRORUSKI ČELNIK

Ukrajinski dron u Donjecku pogodio autobus: Sedam poginulih i 11 ranjenih

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Hina
|
03. lip. 2026. 07:59
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REUTERS
Anatolii Stepanov/REUTERS

U napadu dronom u srijedu u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck, u dijelu koji je pod kontrolom Rusije, poginulo je sedam ljudi, a 11 je ranjeno, objavio je proruski regionalni čelnik.

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Denis Pušilin u objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram rekao je da je dron udario u putnički autobus koji je putovao između Moskve i Simferopolja na Krimu, koji je također pod ruskom okupacijom.

Ruski Državni istražni odbor otvorio je kaznenu istragu u kategoriji "terorističkog napada", izvijestila je novinska agencija TASS, pozivajući se na glasnogovornicu odbora Svetlanu Petrenko. 

Oboreno 20 dronova koji su letjeli prema Moskvi

Rusija je u utorak izvela masovni napad dronovima i raketama na Kijev, za koji Moskva tvrdi da je bio odgovor na smrtonosni napad na studentski dom u Luhansku pod ruskom kontrolom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je utorak da bi navečer ruske snage ponovno mogle pokrenuti veliki napad na Ukrajinu, podsjeća Reuters.

Ruski čelnici su noćas također objavili da je iznad Lenjingradske oblasti oboreno 50 dronova, a njih najmanje 20 koji su letjeli prema Moskvi.

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donjeck rat u ukrajini rusija ukrajina

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