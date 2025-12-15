Ivan Bekavac
Liječnik o poskupljenju dopunskog zdravstvenog za 62 posto: Neprihvatljiva mjera. Građani dovoljno izdvajaju
Gost našeg Tihomira Ladišića u N1 studiju uživo bio je Ivan Bekavac, liječnik i voditelj MOST-ovog Savjeta za zdravstvo. Razgovarali su o stanju u zdravstvu i najavljenom poskupljenju dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Oglas
Ivan Bekavac za N1 je komentirao stanje u hrvatskom zdravstvu gdje sve više građana izabire skuplje, privatno zdravstvo umjesto javno:
"Normalno je da građani moraju moći izabrati gdje će se moći liječiti. Živimo u demokratskoj slobodnoj državi gdje nam je zakon to omogućio i trebali bi njegovati takav način razmišljanja, jer to dodatno obogaćuje naše zdravstvo, i popravlja kvalitetu zdravstvene zaštite. Svima je u interesu da kvaliteta zdravstvene zaštite raste, ako naši građani negdje biraju privatnu zdravstvenu zaštitu umjesto javne, tu se država mora zapitati zašto je to tako. Ali ne čini se dovoljno.
Svi znamo da je danas više od 40% liječnika opće obiteljske medicine starije od 60 godina. Ako znamo da svaki liječnik skrbi u prosjeku o 1000 korisnika zdravstvene zaštite, nije teško pretpostaviti da će za četiri, pet godina, sigurno pola milijuna ljudi ostati bez izabranog liječnika."
O poskupljenju dopunskog zdravstvenog osiguranja
Podsjećamo, ministrica zdravstva Irena Hrstić i predstavnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) najavili su poskupljenje, zbog porasta troškova, HZZO-ove police dopunskog zdravstvenog osiguranja za 62 posto.
Bekavac komentira:
"Meni se čini da je to neprihvatljiva mjera. U Hrvatskoj 16,5 posto svaki građanin izdvaja iz vlastitih primanja za zdravstvenu zaštitu, za obvezno zdravstveno osiguranje. Što je već u startu dosta velik postotak u odnosu na druge europske zemlje. Mi izdvajamo poprilična sredstva iz vlastite plaće za zdravstvo, a na to se izdvaja i dopunsko zdravstveno osiguranje. Građani izdvajaju dovoljno za zdravstvo. Ne može se povećati iznos dopunskog zdravstvenog osiguranja, ako se prethodno ne uredi sustav."
Dodao je kako državna administracija ne živi život građana, njegovim riječima, da su se oni "odnarodili", te da ne poznaju strukturu i način financijskog upravljanja sustavom.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas