"Meni se čini da je to neprihvatljiva mjera. U Hrvatskoj 16,5 posto svaki građanin izdvaja iz vlastitih primanja za zdravstvenu zaštitu, za obvezno zdravstveno osiguranje. Što je već u startu dosta velik postotak u odnosu na druge europske zemlje. Mi izdvajamo poprilična sredstva iz vlastite plaće za zdravstvo, a na to se izdvaja i dopunsko zdravstveno osiguranje. Građani izdvajaju dovoljno za zdravstvo. Ne može se povećati iznos dopunskog zdravstvenog osiguranja, ako se prethodno ne uredi sustav."