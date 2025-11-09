"Marioneta Kremlja u Ženevi": Zašto su Sjedinjene Države spriječile Gunvor da kupi imovinu Lukoila

Kada su 2014. godine SAD i EU uvele prve sankcije Rusiji zbog aneksije Krima, Timčenko je ekspresno prodao svoj udio u Gunvoru partneru Törnqvistu — navodno dan prije nego što je stavljen na američku crnu listu.

Gunvor je tada izjavio da nema nikakve veze s Putinom i da je Timčenkov izlazak dokaz „neovisnosti od ruskog političkog utjecaja“.