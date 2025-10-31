Glavni urednik portala EnergyPress Ivan Brodić javio se iz Nizozemske za Novi dan gdje je s našim Hrvojem Krešićem komentirao energetska preslagivanja u regiji, ali se osvrnuo i na parlamentarne izbore u Nizozemskoj i veliki uspjeh Roba Jettena i njegove stranke D66.
Oglas
"Još ne znamo hoće li on biti budući premijer. Radi se o političaru koji je proteklih godina doživio razne promjene, ali ono što je socijalno-liberalna stranka centra D66 ispravno dokučila od prošlih izbora do ovih, jesu nove teme koje su se pojavile u zapadnoj Europi, a poglavito u Nizozemskoj, i koje su na stol postavili takozvani populisti. Radi se o temama imigracije, priuštivog stanovanja i izazovima oko klimatskih zakona. Ispravnim usmjeravanjem političkih tema socijalno-liberalna stranka ostvarila je možda najbolji rezultat otkad postoji", rekao je Brodić.
Komentirao je i pad Geerta Wildersa i njegove stranke.
"Oni više nisu najjača stranka, ali daleko su od marginalizacije i vrlo vjerojatno će u oporbi biti vrlo destruktivan faktor po mnogim pitanjima koja ih zanimaju. U disperziranom nizozemskom parlamentu, u donjem domu koji ima 150 članova i gdje nijedna stranka ne prelazi 30 zastupnika, koalicije će biti prilično komplicirane, a svaki glas pri svakom zakonu bit će vrlo važan“, kaže Brodić.
Energetska preslagivanja u regiji
Brodić se osvrnuo i na situaciju s Lukoilom, koji se mora riješiti dijela svoje imovine.
"Čini se da je dogovorena transakcija između Lukoila i Gunvora, koju još mora odobriti američka agencija. Mnogi analitičari sumnjaju u ‘čistoću ove transakcije’, jer je od priopćenja da ide u prodaju do same objave transakcije prošlo tek nekoliko dana. To daje naslutiti da se između Lukoila i kupca razgovaralo puno ranije. Dobra vijest je da Gunvor nije pod sankcijama, pa će poslovanje biti stabilno, što je dobra vijest i za nas“, rekao je Brodić.
Komentirao je situaciju i s NIS-om.
Što se tiče NIS-a, postoji nekoliko opcija – ili će Gazprom uspjeti naći kupca za svoje dionice, ili će na kraju režim Vučića biti primoran privremeno nacionalizirati kompaniju. Novi strateški partner svakako bi mogao biti MOL, ali tu su i druge kompanije koje bi se mogle uključiti“, zaključio je Brodić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas