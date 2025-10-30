Prodan Lukoil u Srbiji

Kompanija Lukoil objavila je da je s grupacijom Gunvor postigla dogovor o prodaji cjelokupne svoje imovine u inozemstvu. Kako se navodi u priopćenju, ključni uvjeti transakcije prethodno su dogovoreni između strana.
Oglas
Lukoil navodi da je prihvaćena ponuda koju je Gunvor Grupa dala za kupnju Lukoil International GmbH sa sjedištem u Austriji te da se kompanija obvezala da neće pregovarati s drugim potencijalnim kupcima.
Prije zaključivanja obvezujućeg ugovora i novčane transakcije, nužno je da Gunvor Grupa dobije odobrenje OFAC-a, agencije američkog Ministarstva financija koja je uvela sankcije Lukoilu.
„Ako bude potrebno, strane planiraju podnijeti zahtjev za produljenje postojeće OFAC dozvole i svih dodatnih dozvola kako bi se osiguralo neprekidno poslovanje u inozemstvu i bankarsko servisiranje tijekom razdoblja do završetka transakcije“, navodi se u priopćenju Lukoila.
Posljedica restriktivnih mjera
Dodaje se da je prodaja Lukoil International GmbH, koji je vlasnik i srpskog ogranka Lukoila, posljedica restriktivnih mjera koje su neke države uvele protiv kompanije i njezinih podružnica.
Gunvor Grupa je kompanija registrirana na Cipru, koju su 2000. godine osnovali švedski milijunaš Torbjörn Törnqvist i ruski oligarh Genadij Timčenko, koji je u međuvremenu izašao iz vlasništva.
Törnqvist je većinski vlasnik kompanije s približno 85 posto udjela, dok preostalih oko 15 posto posjeduju zaposlenici.
Kompanija se smatra četvrtim najvećim svjetskim trgovcem sirovom naftom. Većina nafte kojom Gunvor trguje dolazi iz Amerike, iako posluje i s naftom iz Afrike, Azije i Južne Amerike.
Od kada su Rusiji uvedene sankcije zbog rata u Ukrajini, Gunvor je prekinuo trgovinu ruskom sirovom naftom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas