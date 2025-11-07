Gunvor odustao od kupnje Lukoila nakon jasne poruke iz SAD-a

Kompanija Gunvor objavila je da povlači svoju ponudu za kupnju međunarodnih aktiva ruske naftne kompanije Lukoil, nakon što su Sjedinjene Američke Države poručile da nikada neće odobriti taj sporazum.
"Predsjednik Trump jasno je rekao da rat mora odmah završiti", objavilo je američko Ministarstvo financija na društvenoj mreži X i dodalo:
"Dok Putin nastavlja besmislena ubojstva, marioneta Kremlja Gunvor nikada neće dobiti licencu za poslovanje i ostvarivanje profita."
Međutim, glasnogovornik kompanije Gunvor Seth Pietras tvrdi da je izjava netočna, prenosi Danas.
Kompaniju su 2000. godine osnovali švedski milijarder Torbjörn Törnqvist i u SSSR-u rođeni Gennadij Timčenko, jedan od najvećih trgovaca ruskom naftom.
Godine 2014., nekoliko dana prije nego što su SAD uvele sankcije Timčenku nakon što je Rusija anektirala Krim, on je prodao svoj udio od 43,6 posto u kompaniji.
"Gunvor je bio i ostao otvoren i transparentan u pogledu vlasništva i poslovanja te se već više od desetljeća aktivno distancira od ruske trgovine, prodajući svoje ruske aktive i javno osuđujući rat u Ukrajini", izjavio je Pietras.
Prošlog je tjedna Lukoil, koji je zajedno s drugom ruskom naftnom kompanijom Rosnjeft pod sankcijama SAD-a, priopćio da je primio ponudu Gunvora za preuzimanje tvrtke Lukoil International GmbH, koja posjeduje strane aktive grupe.
