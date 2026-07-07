Na snazi novi Zakon o posredovanju u prometu nekretnina

"Kupnja ili prodaja nekretnine jedna je od najvažnijih životnih i financijskih odluka. Građani zato moraju unaprijed imati jasne informacije o tome tko pruža uslugu, pod kojim uvjetima i tko snosi troškove posredovanja. Novim Zakonom preciznije uređujemo prava i obveze svih sudionika, građanima osiguravamo veću pravnu sigurnost, a profesionalnim posrednicima jasnija pravila poslovanja. Tako stvaramo uvjete za još transparentnije i uređenije tržište nekretnina", izjavio je tim povodom Šušnjar.