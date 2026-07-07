Pad prodaje i rast cijena: Što se događa na hrvatskom tržištu nekretnina uz nova pravila

"Provizija se više ne smije naplatiti ako nema ugovora o posredovanju. Posrednik nikog ne može prisiliti da mu plati proviziju. Uvijek postoje paralelni sustavi prodaje, građani odabiru hoće li raditi s agencijom za nekretnine, a iznos provizije nije defriniran zakonom pa je agencije slobodno ugovaraju s klijentima, no u svakom ugovoru cjenik agencijskih usluga mora biti priložen. Proviziju je moguće naplatiti i od kupca i od prodavatelja, a provizije ovise o vrsti posla - je li riječ o kupoprodaji ili najmu, odnosno zakupu, ovisi i i vrsti nekretnine, području na kojem se nalazi...", naglasila je i dodala da provizije agencija obično iznose od 2 do 4 posto.