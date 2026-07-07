LANA MIHALJINEC
Pad prodaje i rast cijena: Što se događa na hrvatskom tržištu nekretnina uz nova pravila
Lana Mihaljinec iz Udruženja poslovanja nekretninama HGK, u Novom danu kod Tihomira Ladišića, govorila je o zakonskim promjenama za posredovanje na tržištu nekretnina, koje danas stupaju na snagu
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Prethodni zakon o posredovanju na tržištu nekretnina bio je na snazi još od 2007. godine, a novi, po riječima Lane Mihaljinec, donosi veću transparentnost za sve sudionike na tržištu nekretnina te udvodi dodatne propise koji omogućavaju veću sigurnost kupaca.
"Podiže se iznos police za odgovornost posrednika, agencije nekretnine ne smiju oglašavati bez ugovora o posredovanju, a osnova za posredovanje je pismeni nalog nalogodavca. Prije su agencije morale tjerati kupce i prodavatelje, zakupce, najmodavce i najmoprimce na potpisivanje ugovora, a sad je to obaveza", istaknula je Mihaljinec.
Registar agenata i Registar posrednika, visine provizija
Kupoprodaja oko 30 do 40 posto nekretnina na hrvatskom tržištu obavlja se uz posredstvo agencija, a od danas one moraju biti upisane u Registar posrednika, dok njihovi prodavači moraju biti upisani u Registar agenata, tako da kupci mogu provjeriti je li riječ o legalnoj agenciji.
Na Ladišićevo pitanje smiju li agencije prodavati nekretnine bez sve potrebne dokumentacije, primjerice nekretnine bez građevinske dozvole, Mihaljinec je istaknula da mogu, ali da moraju upozoriti kupca da je riječ o takvoj nekretnini.
"Provizija se više ne smije naplatiti ako nema ugovora o posredovanju. Posrednik nikog ne može prisiliti da mu plati proviziju. Uvijek postoje paralelni sustavi prodaje, građani odabiru hoće li raditi s agencijom za nekretnine, a iznos provizije nije defriniran zakonom pa je agencije slobodno ugovaraju s klijentima, no u svakom ugovoru cjenik agencijskih usluga mora biti priložen. Proviziju je moguće naplatiti i od kupca i od prodavatelja, a provizije ovise o vrsti posla - je li riječ o kupoprodaji ili najmu, odnosno zakupu, ovisi i i vrsti nekretnine, području na kojem se nalazi...", naglasila je i dodala da provizije agencija obično iznose od 2 do 4 posto.
Posluju li agencije legalno, trebao bi provjeravati Državni inspektorat.
Prodaja je na razini države pala 42 posto, a na obali 30 posto
Komentirajući stalni rast prosječnih cijena nekretnina, dok pada broj kupoprodajnih transakcija, Mihaljinec je istaknula kako je na razini države zabilježen pad prodaje od 42 posto, dok uz obalu taj pad iznosi 30 posto. R
Rekla je i kako je problem u formiranju cijena nekretnina pa imamo slučaj da se sve novogradnje u Zagrebu pokušavaju prodati po istoj cijeni dok istovremeno prodavatelji postavljaju prevelike cijene na rabljene stanove, koji dosežu cijene novogradnje, što nije realno.
Prosjek cijene nove nekretnine je u Zagrebu 3500 eura po kvadratnom metru, cijena novogradnje stalno raste jer je ponuda na tržištu nedovoljna.
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