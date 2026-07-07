Cijene rastu, tržište usporava: Evo koliko prosječnih godišnjih plaća trebate za stan od 70 m2 u novogradnji

Jedan od ključnih elemenata izvještaja je indeks priuštivosti nekretnina (IPN), temeljen na kretanju cijena, dohotka i uvjeta financiranja. Za razliku od uobičajenih usporedbi cijena nekretnina i plaća, IPN u obzir uzima i kamatne stope na stambene kredite kao jedan od elemenata za izračun te tako mjeri koliki dio prosječne neto plaće odlazi na otplatu stambenog kredita za referentnu nekretninu.