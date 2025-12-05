Oglas

povrtlarstvo

Nedostatni smo u svemu osim pšenice i jabuke, no Dalić "vrlo samouvjerena" oko ove tri kulture

author
N1 Info
|
05. pro. 2025. 20:16
KRUMPIRA, LUKA
Srecko Niketic/PIXSELL

Dobri prinosi ove godine pokazali su potencijal domaće proizvodnje, no Hrvatska i dalje uvozi veći dio povrtlarskih kultura.

Oglas

U istočnoj Slavoniji pokrenuti su projekti koji bi trebali ojačati samodostatnost. U Lipovcu završava iznimno uspješna sezona, a nova bi mogla biti još bolja zahvaljujući ulaganjima i širenju uzgoja.

Na liniji za sortiranje – Katica i Martina, majka i kći - kroz njihove ruke do sada su prošle tone domaćeg, kvalitetnog luka. Za njih, rad u pogonu Lipovca nije samo posao, nego desetljećima građena tradicija i iskustvo.

- Radim već dulje vrijeme, negdje oko 20 godina. Luk je savršen, odličan, rekla je radnica u proizvodnji Katica Marijanović.


Dalić: Možemo planirati daljnji rast proizvodnje, luka, krumpira i rajčice za podravku

A uz to što je kvalitetan, ovogodišnji je urod bio i obilan – luk gotovo 50 tona po hektaru, krumpir 55 tona. Rezultat je to ulaganja u sustav natapanja - što sada omogućuje i ambiciozne planove, piše HRT.

"Vrlo samouvjereno možemo planirati u nadolazećoj sjetvenoj sezoni daljnji rast proizvodnje. Osobito rast proizvodnje krumpira, rast proizvodnje luka, rajčice za samu Podravku, a vjerujem i drugih povrtlarskih kultura", navela je predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić.

- Već ove godine posijali smo 20 hektara ozimog luka u PIK Vinkovci, a planovi za krumpir mnogo su veći jer smo iskoristili skladišni kapacitet za luk, no imamo mjesta za krumpir, objašnjava direktor ratarstva, Podravka Agri, Igor Andrijašević.

Nedostatni u svim kulturama osim pšenice i jabuke

Sve to radi veće samodostatnosti Hrvatske. Iako moderni pogoni i stručni ljudi omogućuju stabilnu i planiranu proizvodnju, domaćeg proizvoda i dalje nedostaje – danas pokrivamo samo trećinu vlastitih potreba za lukom.

- Ja bih rekao da smo mi u rijetko kojim kulturama samodostatni osim pšenice i jabuke. U svim kulturama smo nedostatni, ono što se komunicira s kolegama i ministarstvom, zaista im hvala na tome što su prepoznali prije par godina, nije stvar samo stvoriti sirovinu, stvar je stvoriti proizvod, poručuje Andrijašević.

A rezultati u Lipovcu pokazuju da je smjer dobar – i da se cilj samodostatnosti može dosegnuti.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
krumpir martina dalić podravka proizvodnja luka ratarstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ