Nedostatni smo u svemu osim pšenice i jabuke, no Dalić "vrlo samouvjerena" oko ove tri kulture

Dobri prinosi ove godine pokazali su potencijal domaće proizvodnje, no Hrvatska i dalje uvozi veći dio povrtlarskih kultura.
U istočnoj Slavoniji pokrenuti su projekti koji bi trebali ojačati samodostatnost. U Lipovcu završava iznimno uspješna sezona, a nova bi mogla biti još bolja zahvaljujući ulaganjima i širenju uzgoja.
Na liniji za sortiranje – Katica i Martina, majka i kći - kroz njihove ruke do sada su prošle tone domaćeg, kvalitetnog luka. Za njih, rad u pogonu Lipovca nije samo posao, nego desetljećima građena tradicija i iskustvo.
- Radim već dulje vrijeme, negdje oko 20 godina. Luk je savršen, odličan, rekla je radnica u proizvodnji Katica Marijanović.
Dalić: Možemo planirati daljnji rast proizvodnje, luka, krumpira i rajčice za podravku
A uz to što je kvalitetan, ovogodišnji je urod bio i obilan – luk gotovo 50 tona po hektaru, krumpir 55 tona. Rezultat je to ulaganja u sustav natapanja - što sada omogućuje i ambiciozne planove, piše HRT.
"Vrlo samouvjereno možemo planirati u nadolazećoj sjetvenoj sezoni daljnji rast proizvodnje. Osobito rast proizvodnje krumpira, rast proizvodnje luka, rajčice za samu Podravku, a vjerujem i drugih povrtlarskih kultura", navela je predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić.
- Već ove godine posijali smo 20 hektara ozimog luka u PIK Vinkovci, a planovi za krumpir mnogo su veći jer smo iskoristili skladišni kapacitet za luk, no imamo mjesta za krumpir, objašnjava direktor ratarstva, Podravka Agri, Igor Andrijašević.
Nedostatni u svim kulturama osim pšenice i jabuke
Sve to radi veće samodostatnosti Hrvatske. Iako moderni pogoni i stručni ljudi omogućuju stabilnu i planiranu proizvodnju, domaćeg proizvoda i dalje nedostaje – danas pokrivamo samo trećinu vlastitih potreba za lukom.
- Ja bih rekao da smo mi u rijetko kojim kulturama samodostatni osim pšenice i jabuke. U svim kulturama smo nedostatni, ono što se komunicira s kolegama i ministarstvom, zaista im hvala na tome što su prepoznali prije par godina, nije stvar samo stvoriti sirovinu, stvar je stvoriti proizvod, poručuje Andrijašević.
A rezultati u Lipovcu pokazuju da je smjer dobar – i da se cilj samodostatnosti može dosegnuti.
