NASELJE SITNICE

U Međimurju upucane dvije žene, prevezene su u bolnicu: Počinitelj je u bijegu

N1 Info
04. pro. 2025. 23:00
PU istarska / Ilustracija

Dvije su žene ranjene u pucnjavi koja se u četvrtak navečer dogodila u Murskom Središću, u Ulici Sitnice, dijelu grada u kojem pretežito stanuje romska populacija.

Kako je za Hinu potvrdio glasnogovornik Policijske uprave međimurske Radovan Gačal, incident se dogodio oko 21 sat.

Na žene je, po njegovim navodima, pucano iz vatrenog oružja i obje su prebačene u Županijsku bolnicu u Čakovcu.

Nije mogao potvrditi o kakvoj se težini ozljeda radi, a dodao je da u ovom trenutku nije još došlo do privođenja počinitelja.

Više informacija znat će se nakon očevida koji je u tijeku.

međimurje policija pucnjava sitnice

