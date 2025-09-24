Njemački div koji je izmislio centralno zaključavanje proglasio stečaj

Dobavljač automobilskih dijelova Kiekert, poznat po svojim sustavima zaključavanja, prijavio je stečaj. To proizlazi iz dokumentacije Okružnog suda u Wuppertalu.
Oglas
Kiekert, prema vlastitim navodima, zapošljava 4.500 ljudi na jedanaest lokacija širom svijeta. S tržišnim udjelom od 21 posto, Kiekert oprema otprilike svaki treći automobil na svijetu svojim sustavima zaključavanja, prenosi Fenix.
Joachim Exner iz Nürnberga imenovan je stečajnim upraviteljem, i to za Kiekert AG i Kiekert Holding GmbH. Sam Kiekert se u početku nije oglasio. Prvi je o stečaju izvijestio časopis Wirtschaftswoche.
Val insolventnosti u Njemačkoj
Prema podacima kreditnog osiguravatelja Atradius, broj velikih stečajeva u Njemačkoj u prvoj polovici godine dosegao je rekord od 207 slučajeva, što je povećanje od 20 % u odnosu na prethodnu godinu.
Posebno pogođeni: dobavljači autoindustrije, koji čine najveći udio u tim stečajevima – čak 29 slučajeva među tvrtkama s godišnjim prometom većim od deset milijuna eura.
Savezni zavod za statistiku izvještava da je u prvih šest mjeseci zabilježeno ukupno 12.000 stečajeva tvrtki – što je oko 12 % više nego u istom razdoblju prethodne godine.
Povijest uspjeha Kiekerta
Prije više od 50 godina, Kiekert je razvio centralno zaključavanje za automobile, sustav koji omogućava istovremeno zaključavanje svih vrata na vozilu. Ta je inovacija omogućila ekspanziju tvrtke na globalnoj razini – sve do današnjeg financijskog kraha.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas