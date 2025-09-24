Mlinarić o svinjskoj kugi: Iz Jagodnjaka kreće čvarak revolucija

"Želimo stati u obranu našeg ministra poljoprivrede Davida Vlajčića jer vidimo da su dušebrižnici iskopali da je 2023. bio na prosvjedu u Vukovarsko-srijemskoj županiji kada je tamo harala afrička svinjska kuga. Vlajčić bi i danas bio na prosvjedu i rekao bi iste stvari koje danas govori kao ministar. Tada su bili nejednaki uvjeti za pojedina sela i eutanazija se provodila u nekim selima, dok se nekima u kojima je SDSS bio na vlasti nije se radila eutanazija i pravila nisu bila za sve ista. Naš ministar danas želi da pravila za sve budu ista i nije bitno koja je stranka na vlasti ni tko je načelnik, a 2023. je bilo takvih propusta", kazao je Stipo Mlinarić na konferenciji za novinare u Saboru.