Velika tvornica u Njemačkoj gasi jednu smjenu: Više od 1.000 radnih mjesta na udaru
Ford smanjuje proizvodnju u svom centru za električna vozila u Kölnu na jednu smjenu i planira dodatno ukinuti do 1.000 radnih mjesta.
U pozadini odluke stoje smanjena očekivanja prodaje električnih vozila u Europi. Prelazak na jednosmjenski rad planiran je od siječnja 2026., izvještavaju novinske agencije Reuters, AP i dpa, a prenosi Fenix.
Ova dodatna smanjenja nadovezuju se na program započet još 2024. godine, koji do kraja 2027. predviđa ukidanje ukupno 2.900 radnih mjesta u Fordovoj njemačkoj grupaciji. U Kölnu bi nakon provedbe svih mjera broj zaposlenih pao na oko 7.600. Krajem 2010-ih, prema podacima sindikata IG Metall, radilo je oko 20.000 ljudi.
Otkazi nisu isključeni
Ford se najprije oslanja na dobrovoljne odlaske. Zaposlenicima se nude otpremnine i prijevremeno umirovljenje. Tvrtka poručuje:
"Svjesni smo posljedica za naše zaposlenike i trudimo se pružiti im maksimalnu podršku."
No ako se ne prijavi dovoljan broj dobrovoljaca, uprava ne isključuje ni otkaze zbog poslovnih razloga.
Uvjeti otpremnina i prijevremenih mirovina konkretizirani su ljetos u dogovorima između Forda i IG Metall-a. Cilj je društveno prihvatljivo smanjenje broja zaposlenih. Ti su pregovori i odluke rezultat prosvjeda i prvog štrajka u povijesti Fordove tvornice u Kölnu.
Slaba potražnja za električnim vozilima
Ford svoj potez objašnjava potražnjom za električnim automobilima, koja je znatno ispod prijašnjih predviđanja industrije. Modeli Explorer i Capri, koji se proizvode u Kölnu, dolaze u cjenovnom segmentu koji trenutno ne nailazi na velik interes kupaca. Istovremeno su ukinute državne subvencije.
U Njemačkoj su baterijska električna vozila u dosadašnjem tijeku godine činila 18 posto svih novoregistriranih automobila. Iako brojke rastu, ne dosežu prognoze iz prethodnih godina.
Ford Europa u problemima
Od siječnja do kolovoza, prema podacima Saveznog ureda za motorna vozila (KBA), registrirano je oko 74.000 Ford vozila, od čega oko 20.000 električnih. Tržišni udio marke porastao je na 4,5 posto.
Koliko se od tih brojki odnosi na električne modele iz Kölna – nije precizirano. Ford kontinuirano prilagođava opterećenost pogona prema narudžbama i sada trajno prelazi na rad u jednoj smjeni, prenosi Auto motor und sport.
Investicije i promjena proizvodne strukture
Tvornica u Kölnu je posljednjih godina modernizirana s oko dvije milijarde eura ulaganja za potrebe proizvodnje električnih vozila. No rad u jednoj smjeni u pogonu koji je izgrađen za veći kapacitet umanjuje efikasnost i isplativost, zbog čega Ford uvodi i dodatne strukturne rezove.
Prema mišljenju stručnjaka iz industrije, situacija je kritična. Autoekonomist Stefan Bratzel izjavio je da je Ford s modelima za europsko tržište promašio cilj i da hitno treba ponuditi povoljnije opcije.
Daljnji koraci i neizvjesnost
Prijelaz na jednosmjenski rad najavljen je za siječanj 2026., a do tada bi trebali djelovati programi dobrovoljnih odlazaka. Točan broj dodatnih ukidanja radnih mjesta još nije određen – bit će definiran u dogovoru s predstavnicima zaposlenika.
Ford ističe da stalno prati narudžbe i proizvodni volumen, te da će planiranje radne snage prilagođavati tržišnoj potražnji.
