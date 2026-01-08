Njemačka uvela veliku promjenu: U opasnosti tisuće radnih mjesta?

U Njemačkoj, u kojoj radi iznimno velik broj ljudi u takozvanom sektoru niskih plaća – poput ugostiteljstva, maloprodaje, poljoprivrede, kao i logistike i skladištenja – mnoga su poduzeća nakon godina stagnacije i recesije oslabljena. Uz to se stvara i pritisak na povećanje drugih plaća: kvalificirani radnici poput kuhara, pekara ili slastičara automatski traže veće zarade kako bi se očuvala razlika u odnosu na minimalnu plaću. Međutim, mnoga poduzeća te zahtjeve mogu ispuniti samo u ograničenoj mjeri, prenosi Deutsche Welle.