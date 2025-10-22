Sindikati odbijaju zamrzavanje plaća: 150.000 radnika na minimalcu

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović upozorio je kako minimalna plaća od 970 eura bruto za samca u Zagrebu predstavlja neto iznos od 754 eura te da s obzirom na inflaciju od 2021. do 2024. od 32 posto, vrijednost od 100 eura iz 2021. sada jednaka je 75,7 eura. Radnik koji radi za 750 eura neto sada prema tom izračunu realno ima 570 eura i nema nikoga tko može reći da je to dovoljno za život, ustvrdio je Jović.