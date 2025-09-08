Od danas novi krug upisa "narodnih" trezorskih zapisa

"Reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 15. rujna 2025. do 11 sati. To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise isto ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci i ponovnom uplatom, jer će se odabirom opcije reinvestiranje to obaviti automatski na dan 18. rujna 2025.", napomenulo je Ministarstvo financija.