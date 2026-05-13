OPEC snizio prognozu rasta svjetske potražnje za naftom u 2026. godini

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) u srijedu je snizila prognozu rasta svjetske potražnje za naftom u 2026. godini, pridruživši se nizu drugih organizacija, poput Međunarodne organizacije za energiju (IEA), koje su srezale očekivanja uslijed rata u Iranu.
Grupa proizvođača očekuje manji utjecaj na potražnju nego IEA, koja je ranije u srijedu povisila prognozu pada potrošnje nafte u ovoj godini. OPEC očekuje da će se potrošnja kasnije oporaviti i povisio je prognozu rasta potražnje u 2027. godini.
Zbog rata je praktički obustavljen promet Hormuškim tjesnacem, ključnom globalnom rutom za tranzit nafte, što je smanjilo ponudu s Bliskog istoka za milijune barela te potaknulo snažan skok cijena goriva. Poskupljenje je pogodilo potrošače i kompanije te potaknulo vlade na poduzimanje koraka za očuvanje zaliha.
Svjetska potražnja za naftom porast će u 2026. godini za 1,17 milijuna barela dnevno, predviđa OPEC. Ranije je organizacija proizvođača očekivala rast potražnje za 1,38 milijuna barela dnevno. U 2027. godini OPEC očekuje rast potražnje za naftom za 1,54 milijuna barela dnevno, što je za 200 tisuća barela više no što je navedeno u prethodnoj prognozi.
"Svjetski gospodarski rast i dalje pokazuje otpornost u ovoj godini usprkos geopolitičkim napetostima, osobito na Bliskom istoku", objavio je OPEC, potvrdivši raniju prognozu gospodarskog rasta.
U drugom tromjesečju svjetska potražnja za naftom trebala bi u prosjeku iznositi 104,57 milijuna barela dnevno, navodi OPEC, umanjivši raniju prognozu prema kojoj se očekivala potražnja od 105,07 milijuna barela nafte dnevno. Već u prethodnoj prognozi organizacija je umanjila očekivanja potražnje u drugom tromjesečju za 500 tisuća barela nafte dnevno.
Skupina OPEC+, koja uz zemlje iz Organizacije zemalja-izvoznica nafte obuhvaća i njihove saveznice, poput Rusije, pristala je od travnja ponovno provoditi normalizaciju isporuka, no zemlje nisu mogle provesti dogovor uslijed zatvaranja Hormuškog tjesnaca.
Izvješće je tako pokazalo da je proizvodnja ponovno pala u travnju. Zemlje iz skupine OPEC+ u travnju su u prosjeku proizvodile 33,19 milijuna barela dnevno, za 1,74 milijuna barela dnevno manje nego u ožujku, navodi organizacija u izvješću, pozivajući se na sekundarne izvore kojima se OPEC koristi za praćenje vlastite proizvodnje.
U travanjsku brojku uračunata je i proizvodnja Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su napustili OPEC 1. svibnja.
