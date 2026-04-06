OPEC+ povećava proizvodnju nafte: Hoće li to utjecati na cijene?

Organizacija zemalja izvoznica nafte i njezini saveznici (OPEC+) dogovorili su povećanje proizvodnje sirove nafte dok sukob na Bliskom istoku i dalje ometa promet kroz Hormuški tjesnac.
Članice OPEC+ sastale su se virtualno u nedjelju i nakon toga objavile planove za povećanje kvota proizvodnje za 206.000 barela dnevno u svibnju, dok Hormuški tjesnac – najvažnija svjetska ruta za transport nafte – i dalje trpi poremećaje zbog američko-iranskog sukoba, piše Euronews.
Međutim, ovo skromno povećanje koje je dogovorilo osam ključnih proizvođača – Saudijska Arabija, Rusija, Irak, UAE, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman – vjerojatno neće sniziti cijene nafte jer predstavlja manje od 2% količine opskrbe poremećene zatvaranjem Hormuškog tjesnca. Osim toga, povećanje je više simbolično nego stvarno, budući da se nafta ne može izvoziti dok se tjesnac ne otvori.
„U svojoj zajedničkoj predanosti stabilnosti tržišta nafte, osam zemalja sudionica odlučilo je provesti prilagodbu proizvodnje od 206 tisuća barela dnevno u odnosu na dodatna dobrovoljna smanjenja od 1,65 milijuna barela dnevno najavljena u travnju 2023. Ova prilagodba bit će provedena u svibnju 2026.“, navodi se u priopćenju skupine.
U izjavi se također navodi da bi se tih 1,65 milijuna barela dnevno moglo djelomično ili u potpunosti vratiti, ovisno o razvoju tržišnih uvjeta, i to postupno.
„Zemlje će nastaviti pomno pratiti i procjenjivati tržišne uvjete te, u svojim stalnim naporima za stabilizaciju tržišta, ponovno ističu važnost opreznog pristupa i zadržavanja pune fleksibilnosti za povećanje, pauziranje ili preokret postupnog ukidanja dobrovoljnih smanjenja proizvodnje, uključujući i poništavanje ranije provedenih dobrovoljnih smanjenja od 2,2 milijuna barela dnevno najavljenih u studenom 2023.“, dodaje se.
Napori za stabilizaciju rastućih cijena nafte
Najnovija izjava OPEC+ dolazi u trenutku kada su cijene nafte naglo porasle od početka sukoba s Iranom, pri čemu su cijene Brenta i američke sirove nafte dosegle gotovo 120 dolara po barelu, povećavajući troškove goriva i vršeći pritisak na potrošače i gospodarstvo diljem svijeta.
U međuvremenu, J.P. Morgan je u bilješci od četvrtka naveo da bi cijene nafte mogle doseći i 150 dolara po barelu ako poremećaji u opskrbi potraju do sredine svibnja.
Američki predsjednik Donald Trump dao je Iranu rok do utorka da ponovno otvori Hormuški tjesnac te je zaprijetio napadima na elektrane i mostove u suprotnom slučaju.
