"ovo je politička odluka"
Što za OPEC znači izlazak jednog od najvećih proizvođača nafte na svijetu?
Ujedinjeni Arapski Emirati u utorak su objavili da napuštaju OPEC, zadavši udarac skupini proizvođača nafte dok nezapamćena energetska kriza izazvana ratom s Iranom otkriva nesuglasice među zaljevskim državama.
Izlazak UAE-a – jednog od najvećih proizvođača u skupini – slabi kontrolu OPEC-a nad globalnom opskrbom naftom i produbljuje razdor između UAE-a i njegovog susjeda Saudijske Arabije, de facto lidera Organizacije zemalja izvoznica nafte, piše Reuters.
To bi također moglo omogućiti UAE-u da poveća proizvodnju nakon što se izvoz kroz Perzijski zaljev normalizira, jer više neće biti ograničen kvotama OPEC-a.
U svojim prvim javnim komentarima nakon objave, ministar energetike UAE-a Suhail Mohamed al-Mazrouei rekao je za Reuters u telefonskom intervjuu da je odluka donesena nakon analize energetske strategije zemlje.
Dodao je da UAE o tome nije razgovarao ni s jednom drugom državom.
„Ovo je politička odluka, donesena nakon pažljivog razmatranja sadašnjih i budućih politika vezanih uz razinu proizvodnje”, rekao je Mazrouei.
UAE će napustiti OPEC 1. svibnja
Također je naglasio da će svijetu trebati više energije, implicirajući da je UAE spreman zadovoljiti tu potražnju.
Cijene nafte na međunarodnim tržištima smanjile su dobitke u utorak nakon objave da UAE 1. svibnja napušta OPEC i OPEC+, savez koji okuplja OPEC i pridružene proizvođače.
Mazrouei je rekao da ne očekuje značajan neposredni utjecaj na tržište zbog ograničenja u Hormuškom tjesnacu.
Proizvođači iz Perzijskog zaljeva imaju poteškoća s izvozom kroz taj uski morski prolaz između Irana i Omana, kojim inače prolazi petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, zbog iranskih prijetnji i napada na brodove.
Kako su zalihe iz Zaljeva blokirane, Međunarodna agencija za energiju navodi da je udio OPEC+ u globalnoj proizvodnji pao na 44% u ožujku s oko 48% u veljači. Očekuje se daljnji pad u travnju, a potom i u svibnju nakon izlaska četvrtog najvećeg proizvođača iz skupine.
Pobjeda za američkog predsjednika Donalda Trumpa?
Izlazak UAE-a predstavlja pobjedu za američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je još 2018. na Općoj skupštini UN-a optužio organizaciju da „iskorištava ostatak svijeta” podizanjem cijena nafte.
Trump je također povezivao američku vojnu zaštitu zaljevskih zemalja s cijenama nafte, tvrdeći da, dok ih SAD štiti, one „to iskorištavaju namećući visoke cijene”.
Analitičari smatraju da je potez pozitivan i za potrošače i za šire gospodarstvo.
„Ovo otvara vrata UAE-u da poveća svoj udio na globalnom tržištu kada se geopolitička situacija stabilizira”, rekla je Monica Malik, glavna ekonomistica ADCB-a.
Analitičar Rystada Jorge Leon istaknuo je važnost UAE-a kao jednog od rijetkih članova OPEC-a, uz Saudijsku Arabiju, koji imaju višak proizvodnih kapaciteta.
„Izvan skupine, UAE bi imao i motiv i sposobnost povećati proizvodnju, što otvara šira pitanja o održivosti uloge Saudijske Arabije kao ključnog stabilizatora tržišta”, rekao je.
Produbljivanje razdora između UAE-a i Saudijske Arabije
Nekada čvrsti saveznici, Abu Dhabi i Rijad razvili su prikriveno rivalstvo, sukobljavajući se oko naftne politike, regionalne geopolitike te utrke za privlačenje stranih talenata i kapitala.
UAE je regionalno poslovno i financijsko središte te jedan od najvažnijih saveznika Washingtona. Vodi aktivnu vanjsku politiku i izgradio je vlastitu sferu utjecaja na Bliskom istoku i u Africi.
Posebno nakon napada tijekom rata s Iranom, UAE je ojačao odnose sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, s kojim je uspostavio veze kroz Abrahamove sporazume 2020. godine. Taj odnos vidi kao alat za regionalni utjecaj i jedinstven kanal prema Washingtonu.
U međuvremenu su se čelnici zaljevskih zemalja sastali u Saudijskoj Arabiji na summitu koji, prema riječima jednog dužnosnika, ima za cilj koordinirati odgovor na tisuće iranskih raketnih i dron napada s kojima su se suočile njihove zemlje otkako su SAD i Izrael krajem veljače pokrenuli rat protiv Irana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare