Glavina o FALIŠ-u: Treba razumjeti hrvatske branitelje

Tonči Glavina navodi da i dalje imamo rekordni turistički promet: "Prvi put u povijesti taj rast nije generiran u srpnju i kolovozu. Doprinosimo ciljevima da Hrvatsku pretvorimo u destinaciju u kojoj je vremenski i prostorno ravnomjernije raspoređen turizam. Rast imamo jer je generiran u predsezoni, u glavnom dijelu turističke sezone, u srpnju i kolovozu, smo imali blagi pad. U glavnom dijelu godine i ne tražimo povećanje brojki jer smo na rubu nosivih kapacitete i u vidu infrastrukture, kvalitete života. U cijelom nizu svjetskih destinacija imate ljudi koji su nezadovoljni turizmom i to je posljedica overturizma. Nama je cilj da turizam učinimo otpornijim, da zadržimo brojke gostiju, da povećamo prihode, da imamo rast prometa u predsezoni i postsezoni. Očekujemo da će postsezona biti dobra i kada bi uspjeli ponoviti brojke od prošle godine, to bi bilo izvanredno."