Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček u utorak je opetovano najavio kako će Grad Vukovar od iduće godine sufinancirati smještaj korisnika s područja Grada u domovima za starije i nemoćne osobe.
Po njegovim riječima, sufinanciranje će biti u iznosu koji će ovisiti o imovinskom cenzusu kako bi im se omogućio boravak u tim ustanovama.
"Prije tri godine tadašnje gradske vlasti su propustile priliku da se prijave na projekt proširenja Doma za starije i nemoćne osobe u gradskom naselju Mitnica. Razlog tome je bio sukob tadašnjih gradskih i županijskih vlasti", rekao je Pavliček poslije obilaska Ulice Vlahe Bukovca gdje su završeni radovi na rekonstrukciji ulice.
Dodao je kako su smještajni kapaciteti na području Vukovara nedostatni, da postoji nekoliko privatnih domova ali i da su potrebe znatno veće. Istaknuo je kako se nekoliko stotina ljudi nalazi na listi čekanja za smještaj u tim domovima.
"Najveći problem predstavlja činjenica da si dio građana, unatoč dugogodišnjem radnom stažu, ne može priuštiti boravak u domu. Žalosno je da radite četrdeset godina, a na kraju postanete socijalni slučaj. Upravo zato Grad Vukovar želi pronaći rješenje tako da smo u izradi plana kojim ćemo odrediti u kojem postotku Grad može sufinancirati smještaj", rekao je Pavliček.
Najavio je kako će ta Stavka biti uvrštena u proračun Grada Vukovara za sljedeću godinu.
