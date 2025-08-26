"Prije tri godine tadašnje gradske vlasti su propustile priliku da se prijave na projekt proširenja Doma za starije i nemoćne osobe u gradskom naselju Mitnica. Razlog tome je bio sukob tadašnjih gradskih i županijskih vlasti", rekao je Pavliček poslije obilaska Ulice Vlahe Bukovca gdje su završeni radovi na rekonstrukciji ulice.