Geopolitička slika svijeta
Analiza Hrvoja Krešića: Novo, novo, novo vrijeme
Donald Trump i njegova politika pokušaja "izvlačenja" Rusije iz kineskog zagrljaja doživjela je potpuni krah. Najveću novovjekovnu kinesku demonstraciju moći Vladimir Vladimirovič Putin pratio je iz prvog reda kao gost, sjedeći uz Xi Jinpinga.
Njegova je, pak, poruka jasna: Kina je nezaustavljiva i nikoga se ne boji. Oko sebe je okupila niz država koje uglavnom ne gledaju blagonaklono na bilo kakvu demokraciju, kamoli liberalnu, i koje su godinama s kombinacijom zavisti, prijezira i straha pratile američka globalna savezništva i poredak ustanovljen na kakvim-takvim pravilima.
Može li međusobno posvađani Zapad, predvođen Donaldom Trumpom - glavnim rušiteljem poretka koji je i Zapadu i svijetu omogućio desetljeća nikad viđenog rasta prosperiteta - naći način da se nosi sa snažnim promjenama globalnih odnosa moći? Hrvoje Krešić donosi analizu geopolitičke slike svijeta.
