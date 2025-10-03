njemački san
"Plaća 2.800 eura, stan kao kutija šibica za 600 eura, hrana užasna. Dosta mi je, vraćam se u Hrvatsku"
U Facebook grupi Balkanci u Njemačkoj povela se duga i žustra rasprava nakon što je jedan od članova opisao svoj svakodnevni život u Frankfurtu i najavio povratak u Hrvatsku.
"Radim na frankfurtskom aerodromu"
"Posljednjih osam godina radim na frankfurtskom aerodromu. Plaća, ako se sve računa, je do 2800 eura. Imate sve, ali ne i luksuzan život. Mogu izdržati još godinu dana i nakon 12 godina selim se u Hrvatsku.
Stanovi koštaju 600 eura kao kutija šibica, ali ako želite malo više prostora, 60 kvadrata je 1200 eura. Hrana je užasna, ali košta kao zlato. Njemačka više ne vrijedi ni Nijemaca", napisao je.
Problem su očekivanja
Mnogi članovi grupe odgovorili su na njegovu objavu, a neki su tvrdili da problem leži u nerealnim očekivanjima.
„Neki se ljudi teško prilagođavaju. Žele stan u gradu, da im je sve blizu kafića, kao kod kuće u Hrvatskoj. Stanovi na selu su upola jeftiniji. Ako idete u Njemačku i očekujete kavu i druženje nakon posla kao kod kuće, bolje da ne idete“, napomenuo je Dražen.
Naglasio je i da su plaće u Njemačkoj za određena zanimanja vrlo solidne: „Vozač kamiona zarađuje 24 eura bruto po satu, skladištar u ALDI-ju počinje s 18, a obrtnici poput stolara ili keramičara zarađuju od 22 do 25 eura. Ako dobro radite i štedite, može se živjeti“, izvještava Govorise.
„Stanovi su puni vlage i stvarno skupi“
Muškarac po imenu Sead dodao je da je kvaliteta života u Njemačkoj stvarno opala:
„Stanovi su puni vlage i mirisa plijesni, a nisu jeftini - 700 eura bez troškova. Grijanje je loše, voda je puna bakterija, a godišnji izračuni troškova su toliko komplicirani da ih čak ni bankari ne razumiju. Svi u bloku morali su platiti dodatnih 1000 eura, neki čak i 2000.“
Dodao je: „Ako na proizvodu piše BIO, odmah je dvostruko skuplji, ali nema ni okusa ni mirisa. Ovdje je sve raslo pod suncem, ali tamo prodaju mrkvu bez okusa i mirisa“.
Podjednako skupo i u Hrvatskoj
Ostali članovi smatraju da razlika između Njemačke i Hrvatske gotovo da i ne postoji.
„U Zagrebu garaža od 40 kvadrata košta 500-600 eura, plaće su oko 1300. Hrana je ovdje često skuplja nego u Njemačkoj - pršut 5 eura za 100 grama, čvarci 20 eura po kilogramu, mljeveno meso 11 eura. Dobro izračunajte prije nego što se vratite“, upozorio je Vaso.
Anita je dodala: „Stan u Zagrebu, Osijeku ili Rijeci košta više od 600 eura, a plaće su upola manje. To je realnost.“
Sabina je upozorila da je važno pažljivo izračunati troškove prije selidbe: „Čak ni u Hrvatskoj troškovi i hrana nisu jeftini, a nedostaje lijekova i pregleda. Ako imate obitelj, posebno je teško. Moji prijatelji u Njemačkoj žive skromno - putuju, voze dobar auto, ali nemaju internet jer im je to dodatni trošak. Sretni su jer znaju planirati.“
Sve ovisi o tome što tražite
Ista misao ponavljala se iznova i iznova u komentarima, naime: Njemačka više nije obećana zemlja kakva je bila prije 20 ili 30 godina.
Neki smatraju da je kvaliteta života niža, dok drugi naglašavaju da se uz dobar rad i disciplinu može živjeti bolje nego kod kuće.
Izbor gdje i kako živjeti u konačnici je na svakom pojedincu.
