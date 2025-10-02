Oglas

u naselju bunica

Tragedija kod Senja: Četiri osobe poginule u slijetanju s magistrale

Hina
02. lis. 2025. 22:44
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Četiri osobe poginule su u četvrtak popodne u prometnoj nesreći na Jadranskoj magistrali kod Senja prilikom slijetanja vozila u more, potvrdila je ličko-senjska policija.

Nesreća se dogodila oko 16,20 sati u naselju Bunica.

Nakon dojave, na teren su izašle žurne službe te su angažirani i ronioci HGSS-a koji su iz mora izvukli dva ženska i dva muška tijela. 

Slijedi očevid kojim će biti utvrđene okolnosti nesreće.

Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci radi obdukcije, utvrđivanja uzroka smrti i identiteta.

