Tragedija kod Senja: Četiri osobe poginule u slijetanju s magistrale
Hina
|
02. lis. 2025. 22:44
|
Četiri osobe poginule su u četvrtak popodne u prometnoj nesreći na Jadranskoj magistrali kod Senja prilikom slijetanja vozila u more, potvrdila je ličko-senjska policija.
Nesreća se dogodila oko 16,20 sati u naselju Bunica.
Nakon dojave, na teren su izašle žurne službe te su angažirani i ronioci HGSS-a koji su iz mora izvukli dva ženska i dva muška tijela.
Slijedi očevid kojim će biti utvrđene okolnosti nesreće.
Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci radi obdukcije, utvrđivanja uzroka smrti i identiteta.
