Plin za kućanstva mogao bi biti još skuplji: Evo koliko ćemo plaćati

Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić rekao je Lauri Damnjanović Šalamon kako je tržišna cijena plina trenutačno oko 50 posto viša nego ranije, ali dodaje da se taj rast neće u potpunosti preliti na građane. "Poskupljenje za krajnje kupce vjerojatno ne bi bilo 50 posto, nego između 10 i 15 posto", upozorio je Pudić. Prema njegovim procjenama, prosječno kućanstvo koje danas godišnje za plin izdvaja oko 600 eura, moglo bi ubuduće plaćati između 60 i 90 eura više godišnje, odnosno pet do devet eura više mjesečno.