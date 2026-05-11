Nedavno je u Vodicama održan Međunarodni petanqueu turnir, a na društvenim mrežama izazvao je veliku raspravu zbog fotografije jedna sudionice iz Slovenije koja je na sebi imala majicu s natpisom "I was born in Yugoslavia".
Dio građana u raspravama ističe da je riječ o neprimjerenoj poruci, posebno u hrvatskom društvenom kontekstu i s obzirom na Domovinski rat, a drugi navode da predstavlja osobnu činjenicu i izraz nostalgije za državom u kojoj je rođena, piše portal Info Vodice.
U pojedinim komentarima navodi se i da takvi simboli kod dijela hrvatskih građana i branitelja i dalje izazivaju nelagodu zbof ratnih iskustava i kolektivnog sjećanja.
Oglasili su se organizatori turnira, Petanque klub Vodice, kao i Slovenski savez za petanque. "Želimo naglasiti da navedeno nije predstavljalo stav organizatora, kluba ni samog turnira, čija je svrha bila isključivo sportsko druženje, povezivanje klubova i njegovanje prijateljskih odnosa", naveli su iz Petanque kluba Vodice.
Dodali su kako poštuju Republiku Hrvatsku, njezine vrijednosti, Domovinski rat te osjećaje hrvatskih građana, posebno branitelja i obitelji žrtava. "Žao nam je što je ovaj događaj zasjenio pozitivnu sportsku atmosferu i trud uložen u organizaciju turnira. Smatramo da sport treba ostati prostor međusobnog poštovanja, tolerancije i povezivanja ljudi, bez tema i poruka koje mogu stvarati podjele i nepotrebne napetosti", poručili su organizatori.
"Sportski susreti trebaju biti prostor poštovanja, povezivanja i prijateljstva, a ne podjela"
Iz slovenskog saveza, pak, ističu da je događaj u Vodicama pokazao da simboli iz zajedničke prošlosti i danas mogu izazvati snažne i različite emocije. ""Neki ih doživljavaju kao izraz osobnog sjećanja ili nostalgije, dok ih drugi promatraju kroz vlastita iskustva, povijesne okolnosti i bolna sjećanja", ističu i dodaju da je to posebno osjetljivo u Hrvatskoj zbog ratnih iskustava iz devedesetih.
Odjeća jedne od sudionica, navode, nije predstavljala službeni stav saveza. "Bila je to osobna odluka pojedinca koja nema veze s organizatorom ni našim savezom. Istovremeno vjerujemo da svi trebamo biti svjesni osjetljivosti mjesta, povijesti i ljudi koje susrećemo", stoji u priopćenju.
Iz slovenskog saveza ističu i da sportski susreti trebaju biti prostor poštovanja, povezivanja i prijateljstva, a ne podjela.
"Budućnost ne možemo graditi na simbolima koji dijele ljude, nego na međusobnom razumijevanju, dijalogu i poštovanju različitih povijesnih iskustava", priopćili su i zaključili da ostaju predani sportu i suradnji s hrvatskim sportskim prijateljima te izrazili nadu da će se budući susreti odvijati u duhu zajedništva i međusobnog poštovanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
