Nove sumnje nakon nesreće predsjednice Slovenije. Bivši šef obavještajaca: Treba reći tko su bile suputnice

Nesreća se dogodila 31. srpnja u tunelu Kastelec na Primorskoj autocesti u Sloveniji. Predsjednica se tada vraćala s godišnjeg odmora u Hrvatskoj na službeni događaj u Komendi. Do sudara je došlo kada je kombi Mercedes-Benz V 300 prednjim dijelom udario u stražnji dio pratećeg Audija koji je bio na čelu konvoja.