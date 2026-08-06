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Nove sumnje nakon nesreće predsjednice Slovenije. Bivši šef obavještajaca: Treba reći tko su bile suputnice
Policijski sindikat Slovenije zatražio je neovisnu istragu prometne nesreće predsjednice Nataše Pirc Musar, uz provjeru svih okolnosti, uključujući korištenje zvučnih i svjetlosnih signala u konvoju.
Policijski sindikat Slovenije (PSS) zatražio je detaljnu i nepristranu istragu prometne nesreće u kojoj je sudjelovala slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar. Među ostalim, traže da se utvrdi je li konvoj u trenutku sudara koristio zvučnu i svjetlosnu signalizaciju, objavio je 24ur.
Bivši direktor Slovenske obavještajno-sigurnosne agencije (SOVA) Andrej Rupnik upozorio je u emisiji 24UR Zvečer na niz sigurnosnih propusta. Posebno je istaknuo da Ured predsjednice Republike Slovenije bez opravdanog razloga odbija objaviti identitet dviju suputnica Nataše Pirc Musar, od kojih je jedna državljanka Rusije.
"U trenutku kada su te dvije gospođe ušle u vozilo štićene osobe, postale su javne osobe. Zato je to zanemarivanje, odnosno odbijanje otkrivanja identiteta tih osoba, besmisleno", rekao je Rupnik.
Dodao je da prisutnost privatnih osoba u neposrednoj blizini štićene osobe otežava rad sigurnosnih službi u slučaju napada te da one moraju proći obvezne sigurnosne provjere koje provodi policija, a u ovom slučaju i SOVA.
Nepravilan raspored sjedenja
Rizik su, prema Rupnikovim riječima, dodatno povećali nepravilan raspored sjedenja u konvoju i nekorištenje sigurnosnog pojasa. Predsjednica nije bila na stražnjem sjedalu pratećeg Audija, nego u kombiju u kojem su putnici sjedili okrenuti jedni prema drugima.
Rupnik je objasnio da u takvim okolnostima osoba koja nije vezana pojasom pri sudaru može postati projektil i ugroziti druge putnike, što se, kako je rekao, vjerojatno dogodilo i u ovom slučaju.
Ured predsjednice prvotno je objavio da je Pirc Musar bila vezana, no sama predsjednica četvrtog dana nakon nesreće potvrdila je da nije koristila sigurnosni pojas.
Korištenje zvučnih i svjetlosnih signala ne oslobađa vozača kombija kaznene odgovornosti za nesreću izazvanu iz nehaja, jer su vozači vozila u pratnji uvijek dužni voditi računa o sigurnosti svih sudionika u prometu, objavio je 24ur.
"Treba utvrditi kakve su informacije stigle u Ured predsjednice i je li je netko nastojao prikriti, no neuporaba sigurnosnog pojasa prekršaj je koji u nesreći može činiti razliku između života i smrti", naglasio je Rupnik.
Zaključio je da službeni policijski zapisnik ostaje jedini relevantan dokument o toj prometnoj nesreći.
Nesreća se dogodila 31. srpnja u tunelu Kastelec na Primorskoj autocesti u Sloveniji. Predsjednica se tada vraćala s godišnjeg odmora u Hrvatskoj na službeni događaj u Komendi. Do sudara je došlo kada je kombi Mercedes-Benz V 300 prednjim dijelom udario u stražnji dio pratećeg Audija koji je bio na čelu konvoja.
Kaznena prijava protiv policajca
Policija je zbog sumnje da nije držao dovoljan sigurnosni razmak kazneno prijavila 52-godišnjeg policajca koji je upravljao kombijem.
Nataša Pirc Musar zadobila je lakše ozljede i prijelom ključne kosti, dok je jedna od njezinih suputnica sa stražnjeg sjedala pretrpjela teške tjelesne ozljede te je zadržana na liječenju u Općoj bolnici Izola.
Slučaj je izazvao snažne reakcije slovenske javnosti i medija, ponajprije zbog trodnevnog kašnjenja u objavi službenih informacija te sumnji u moguće prikrivanje pojedinih detalja.
Prva policijska informacija o sudaru objavljena je u sklopu redovitog izvješća, bez navođenja da je u nesreći ozlijeđena predsjednica države.
Dodatne polemike izazvali su izostanak informacije o prisutnosti civila u službenom vozilu, različite izjave Ureda predsjednice i same Pirc Musar o korištenju sigurnosnog pojasa, kao i neuobičajena odluka da se štićena osoba prevozi u pratećem kombiju umjesto u službenoj limuzini.
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