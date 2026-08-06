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Načelnik općine za N1

Lasić: Kroz Konavle je u jednom vikendu prošlo više od 40 tisuća ljudi, čekalo se i do 15 sati

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N1 Hrvatska
|
06. kol. 2026. 12:50
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Načelnik Općine Konavle Božo Lasić gostovao je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je govorio o prometnom kolapsu koji je prošlog vikenda pogodio krajnji jug Hrvatske, turističkoj sezoni, promjenama navika gostiju te cijenama.

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Teme
konavle n1 hrvatska n1tv novi dan video

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