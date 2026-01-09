Stigli podaci Eurostata: Evo koliko su rasle cijene nekretnina u EU-u i kako stoji Hrvatska

No pravi razmjeri problema vidljivi su tek kada se pogleda dulje razdoblje. Od 2015. do trećeg tromjesečja 2025. cijene stanova u Europskoj uniji porasle su 63,6 posto, dok su najamnine u istom razdoblju povećane svega 21,1 posto. Ta razlika pokazuje da se stanovanje u Europi sve više pretvara u investicijsku robu, a sve manje u osnovnu životnu potrebu.