Šušnjar najavio jaču zaštitu klijenata agencija za promet nekretninama

Prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretninama koji je u javnom savjetovanju, trebao bi modernizirati taj zakon i unaprijediti tržište nekretnina, izjavio je u utorak ministar gospodarstva Ante Šušnjar, najavivši jaču zaštitu klijenata agencija od naplate previsokih naknada.
"Radi se o zakonu koji regulira posredovanje u prometu nekretninama, koji 15 godina nije mijenjan. S obzirom na sve dinamičnije tržište nekretnina, pristupili smo modernizaciji", rekao je Šušnjar nakon sjednice Vlade.
Dodao je kako je broj posrednika, agencija i agenata značajno porastao, te se pojavila potreba za dodatnom regulacijom kako bi se povećala pravna sigurnost, profesionalnost i transparentnost tržišta nekretnina.
Cilj je, kako je rekao, osiguranje bolje zaštite građana kao korisnika usluga.
Zakonskim izmjenama, kaže Šušnjar, uredit će se da jedan agent može raditi za jednu agenciju, a u općim uvjetima poslovanja moraju se definirati maksimalne provizijske naknade koje se mogu naplaćivati.
Više se neće moći naplaćivati naknada viša od maksimalnog iznosa, tj. naplata maksimalnog iznosa i jednoj i drugoj strani (prodavaču i kupcu, op.ur.), ako ih agencija dovode u vezu, nego kumulativno. Ako agencija naplati maksimalni iznos od jedne strane, onda neće imati pravo na taj iznos od druge strane, rekao je Šušnjar.
"Ako neka agencija naplaćuje dva posto, može naplatiti ili dva posto kupcu ili prodavatelju ili jedan posto kupcu i jedan posto prodavatelju. Preko toga iznosa ne", rekao je Šušnjar i najavio da će se to kontrolirati.
Izmjene donose i jasno uređenje statusa i odgovornosti posrednika i agenta, uvođenje pravilnika o etičkom poslovanju, preciznije definiranje i oglašavanje nekretnina, detaljnije uređivanje ugovornih odnosa i strože i učinkovitije prekršajne odredbe.
Pozitivne učinke Šušnjar očekuje u vidu jače profesionalizacije struke, smanjenja zloporaba i nelojalne konkurencije, povećanja sigurnosti korisnika te podizanja povjerenja građana u tržište nekretnina.
Izmjene Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ovih dana podržala je Hrvatska gospodarska komora, ističući da će ojačati pravna sigurnost, transparentnost i profesionalnost u obavljanju djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina.
Komora od zakonskih izmjena očekuje i jačanje povjerenja građana u posrednike te veću zaštita korisnika usluga.
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina na snazi je od 2007. godine. Trenutno je u e-savjetovanju, a očekuje se da će izmjene na snagu stupiti u prvom dijelu 2026. godine.
