Šušnjar najavio jaču zaštitu klijenata agencija za promet nekretninama

Više se neće moći naplaćivati naknada viša od maksimalnog iznosa, tj. naplata maksimalnog iznosa i jednoj i drugoj strani (prodavaču i kupcu, op.ur.), ako ih agencija dovode u vezu, nego kumulativno. Ako agencija naplati maksimalni iznos od jedne strane, onda neće imati pravo na taj iznos od druge strane, rekao je Šušnjar.