Milanović podržao Mirtu Matić za šeficu Vrhovnog suda: "Potpuno je dorasla tom poslu"

"Ali ovo javnost mora znati - nema nikakvog javnog natječaja. Mi smo ustvari institut javnog poziva malo prilagodili sebi, sad svi znamo da je to jedno prerušavanje. Zamislite da se, recimo, umjesto izbora predsjednika Vrhovnog suda radilo o dodjeli posla pa da sam prije toga ja nazvao nekoga, pa netko mene, pa da je netko došao do Plenkovića, čime rezultira takvo ponašanje? Zatvorskom kaznom. Je li to javni poziv ili vic? To je vic da ne bi pao zakon koji se na silu donio 2018. godine da bi se ograničila tada Kolinda Grabar Kitarović", poručio je.