VIDEO / Bizarna scena u Parlamentu BiH: "Zamolio bih kolegicu da ne sjedi ministru financija u krilu"

"To što se Denis Bećirović igrao s proračunom pa ga nemamo za 2025. godinu nije krivnja Srđana Amidžića, nego onih koji žele biti ‘sve i svatko’, poput Bećirovića i Komšića. To što vi mene omalovažavate i vrijeđate – ma boli me uho, slobodno, ne dira me uopće. Zamislite da ja vas počnem vrijeđati, kako ste se pomladili u posljednjih 10 godina, ali to nije moj nivo. Ja vas poštujem, vi nastavite vrijeđati“, odgovorila je Vulić na prozivke bošnjačkih političara, prenosi Slobodna Bosna.