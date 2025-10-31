PAO JE I POLJUBAC
VIDEO / Bizarna scena u Parlamentu BiH: "Zamolio bih kolegicu da ne sjedi ministru financija u krilu"
Tijekom rasprave o državnom proračunu na sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dogodila se situacija koja je nasmijala, ali i zbunila zastupnike.
Sve je počelo kada je zastupnik Demokratske fronte Zlatan Begić tijekom svog izlaganja komentirao simboliku sjednice, rekavši da se ministar financija Srđan Amidžić pojavio “noć prije Noći vještica”.
Begić je pritom kritizirao Amidžićev doprinos radu Parlamenta.
„Nije problem ako je netko žestok na predavanju, ako je predavanje dobro. Ali ako predavanje nije dobro – onda jest problem. Ja bih održao drukčije predavanje“, poručio je.
Dok je Begić govorio, zastupnica SNSD-a Sanja Vulić prišla je ministru Amidžiću, poljubila ga u obraz, obrisala mu tragove ruža, a zatim ga zagrlila i kratko razgovarala s njim. Taj trenutak nije promakao Begiću, koji se odmah obratio predsjedavajućem.
"Zamolio bih kolegicu da ne sjedi ministru financija u krilu dok raspravljamo o državnom proračunu. To je podcjenjivanje ovog doma i svih nas ovdje. U ime Kluba DF-a tražim stanku kako bismo zastupnike doveli u red“, rekao je Begić, piše Slobodna Bosna, a prenosi nova.rs. Na Begićevu opasku reagirala je i sama Sanja Vulić, dok ju je ministar Amidžić pratio s osmijehom.
"Nismo sjedili jedno drugome u krilu. Okupili smo se oko lijepe tajnice Živković kako bismo se konzultirali. Žao mi je što vas je to toliko uznemirilo. Čini se da vam je ministrovo krilo udobnije od vaše stolice“, rekla je Vulić.
Begić joj nije ostao dužan i nastavio je u sarkastičnom tonu: "Ne znam kakvo je ministrovo krilo, ali to ne znači da ga neću probati. Ministre, kamo idete? Zašto se bojite? Vratite se, možda možemo probati to vaše krilo.“
Nakon tog komentara, Amidžić se, i dalje nasmijan, udaljio iz dvorane, a sjednica je nakratko prekinuta.
"To što se Denis Bećirović igrao s proračunom pa ga nemamo za 2025. godinu nije krivnja Srđana Amidžića, nego onih koji žele biti ‘sve i svatko’, poput Bećirovića i Komšića. To što vi mene omalovažavate i vrijeđate – ma boli me uho, slobodno, ne dira me uopće. Zamislite da ja vas počnem vrijeđati, kako ste se pomladili u posljednjih 10 godina, ali to nije moj nivo. Ja vas poštujem, vi nastavite vrijeđati“, odgovorila je Vulić na prozivke bošnjačkih političara, prenosi Slobodna Bosna.
