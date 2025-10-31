"Čini mi se da je ovo papa koji se neće uopće baviti politikom na način na koji su to ponekad, u nekim situacijama i trenucima, znali činiti njegovi prethodnici što ne držim pogrešnim, ali mislim da je on drugačiji. Mislim da se neće dati ni uvući u to niti uvlačiti druge. To je isto moja procjena", kazao je predsjednik novinarima.