Ogorec o NATO snagama u Ukrajini: To bi bio početak novog velikog, svjetskog rata

"To bi bio početak novog velikog, svjetskog rata. Kada govorimo o mirovnim snagama, moraju se stvoriti pretpostavke za mir. A to je zasad još uvijek jako daleko, nema ih. Ne možemo govoriti o mirovnim snagama. Nakon primirja, moguće je da dođu mirovne snage koje bi razdvajale borbene potencijale jedne i druge strane na crti bojišnice. To ne bi bile snage na koje ne pristaju jedna i druga strana. NATO snage, kao što vidimo, Rusija već u startu odbacuje, tako da niti jedna zemlja iz koalicije voljnih ne bi mogle poslati svoje snage bez pristanka Rusije."