Primorac: Nastavak zaduživanja radi dodatnog povećanja plaća i mirovina je besmislen

''Sjećamo se rasprave iz 2019. godine kada je on predložen za glavnog državnog inspektora. Mi smo govorili da to ne radite, no niste htjeli slušati. Eto, došli smo do 2025., čovjek je uhapšen i pitanje je što će se još otvoriti. To daje ružnu sliku Hrvatske na kraju dana'', rekla je zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.