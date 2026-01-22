"Vrlo je jasno da, po meni, ne možemo pristupiti ovome na način kako je to Andrej Plenković opisao, jedno je politički dogovor oko kandidata, a drugo je ono što on govori - a to je da stranka, bilo koja stranka, ima nekoga svog u Ustavnom sudu i neku svoju većinu, to su dvije jako različite stvari. Prihvatljivost nekoga i dogovor oko nekoga da je kompetentan, dobar i da ga želimo podržati u Ustavnom sudu između dvije, tri najveće stranke - to je jedna stvar, ali inzistiranje "na nekom svom" kako to Andrej Plenković govori, je zaista nešto što su i svi ustavni stručnjaci, moramo reći, osudili."