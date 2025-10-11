Guverner HNB-a: Naš rast plaća bio je daleko viši nego u eurozoni

Komentirao je i novu obvezu o "instant plaćanju" kojeg banke korisnicima moraju omogućiti, a koje podrazumijeva provođenje transakcija u roku od 10 sekundi.

"Neće biti naknada. To je jedna jako dobra stvar za korisnike. Instant plaćanje koje banke moraju svima nuditi rade 24 sata, svaki dan, 365 dana u godini, po cijenama koje ne mogu biti više od naknada koje su se dosad naplaćivala", kazao je.

Uz to, kako kaže, "potrošači i poduzeća sada su obvezni provjeriti primatelja plaćanja".

"Kada upišete IBAN, banka provjerava radi li se doista o toj osobi ili poduzeću, što sprječava u velikoj mjeri pojavu prijevara kojih ima puno", dodao je.