mjesec studeni
Puhovski: "Nameće se obveza žalovanja, toga ranije nije bilo. Prije 20 godina u blizini Vukovara je 18.11. radio cirkus"
Sramotni događaj u Splitu u ponedjeljak navečer, kada je skupina ekstremnih nacionalista onemogućila nastup folklornog društva iz Novog Sada na danima Srpske kulture, rastjeravši okupljene, usput je oživio narativ koji se i ranijih godina mogao čuti u ovo doba godine.
Naime da je "studeni mjesec od posebnog značenja za hrvatske branitelje". Naravno, zbog tragedije Vukovaraca i pada grada u napadima tadašnje Jugoslavenske narodne armije, a potom i masovnih ubojstava na Ovčari i drugdje u okolici grada te deportacija preživjelih u logore.
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara obilježava se 18. studenoga no u javnom prostoru sve češće se čuje da je čitav studeni mjesec posebnog pijeteta. Takvo što nije se čulo krajem 1990-ih, prvih godina nakon mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja.
Sada se, pak, mjesec studeni spominje kao simbolički argument za otkazivanja događaja za koje neki smatraju da nisu u duhu komemoracije. Taj je argument potegnut i u ponedjeljak navečer u Splitu.
"Ugrožena zadnja crta prava manjina"
Politički analitičar i profesor političke filozofije u mirovini Žarko Puhovski smatra da je tim činom "ugrožena zadnja crta prava manjina u Hrvatskoj, a to je pravo na kulturnu tradiciju i folklor".
"To su čak i najrepresivniji režimi posvuda dopuštali etničkim manjinama. U Splitu se nije radilo ni o kakvoj političkoj ili široj društvenoj akciji, nego o užem folklornom skupu uz najužu razinu definicije identiteta manjine. Dakle, ugrožava se sama egzistencija manjine", kaže.
Puhovski dodaje i da se tim događajem dobilo ono što je "nedostajalo u domaćoj fašističkoj lepezi".
"Dobili smo SS-ovce. To su ovi koji su vikali "Srpska smeća". SS-ovci su unutar fašističkog kolopleta bili udarne jedinice, najveći ekstremisti među ekstremistima. Jesu li ovi naši imali neke osobne razloge, je li netko njihov poginuo, ne daje im pravo na takvo ponašanje."
"Toga nije bilo ni u totalitarnim režimima"
Što se tiče spominjanja studenoga kao 'posebnog mjeseca' Puhovski to vidi kao pokušaj širenja zone pijeteta.
"Ona je najprije proširena zemljopisno - s groblja na grad, što je Ivan Penava dok je bio gradonačelnik uveo u Vukovaru. A sada i datumski - s jednog ili dva dana u mjesecu na čitav mjesec, a u perspektivi i na čitavu godinu. Kad bude neka jubilarna godina možda će cijela biti tomu posvećena. Toga, moram opet reći, nije bilo ni u jednom totalitarnom režimu, da se čitav mjesec proglasi mjesecom žalovanja."
Puhovski ističe kako prije dvadesetak godina nikome nije padalo na pamet da govori o čitavom mjesecu žalovanja.
"Prije dvadeset i više godina 18. i 19. studenoga normalno su se održavale kazališne, filmske i sve druge predstave. Čak i cirkuske. Slučajno sam sam vidio da je prije dvadeset godina cirkus radio u blizini Vukovara i 18. i 19. studenoga. A sada, s odmakom vremena, kao da se približavamo događaju. Ne radi se o realnom žalovanju ljudi, nego o nametnutom stegovnom žalovanju koje treba biti obvezatno. To je postao simbolički teror koji tendira tomu da postane teror i u realnom životu. Toga se, po mom sudu, treba najviše bojati. Pogotovo stoga što to rade ljudi takvog tipa primitivizma da doista u srpskom kolu vide tenkove, odnosno naznake tenkova. To je doista zabrinjavajuće."
"Isto pitanje postavljalo se i za Židove"
Reakcije na događaj u Splitu s najoštrijim osudama nisu izostale s gotovo svih važnih političkih adresa.
"Svi su reagirali korektno, osim Mosta i manjeg dijela Domovinskog pokreta. A dodatak tomu bilo je retoričko pitanje Ivana Penave kako to da je problem uvijek sa Srbima. Isto pitanje stoljećima se postavljalo za Židove, a implicira da s njima valjda nešto nije u redu kada je do toga došlo. Ovdje se hoće reći da valjda sa srpskom manjinom nešto nije u redu pa se onda kaže da su oni izdanci onih "koji su nas napali 1991. godine". To što se dogodilo u Splitu je ilegaliziranje jedne etničke skupine. I to najveće manjine u Hrvatskoj koja je, nota bene, četiri puta malobrojnija nego što je bila prije rata", ustvrdio je Puhovski.
"Simbolički nabijeni datumi šire se na tjedne"
Na pitanje hoće li vlast osim verbalnih osuda pustiti da sve jednostavno prođe samo od sebe, Puhovski odgovara da su i 18. studenoga i 5. kolovoza dani nakon kojih se "čeka da se stvari ispušu".
"Ti su datumi simbolički previše nabijeni da bi ih se smjelo dirati. No sada se to širi na tjedne i tjedne prije."
Puhovski smatra da se događaj u Splitu nadovezuje na 3. kolovoza ove godine kada se na Hajdukovom stadionu urlalo "Za dom spremni" i "Naprijed ustaše" za što je Hajduk kažnjen s 3.000 eura.
"Nikakve druge reakcije nije bilo. To su stvari preko kojih se tada prešlo pa sad imamo situaciju da se išlo korak dalje. Ako se i sada ne reagira postavlja se pitanje hoće li to izazvati nove incidente koji će onda biti serijski i zapravo će biti taktika sa samo jednim smislom - delegitimiranjem prava srpske manjine da uopće egzistira u Hrvatskoj", zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare