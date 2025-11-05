Puhovski: "Nameće se obveza žalovanja, toga ranije nije bilo. Prije 20 godina u blizini Vukovara je 18.11. radio cirkus"

"Svi su reagirali korektno, osim Mosta i manjeg dijela Domovinskog pokreta. A dodatak tomu bilo je retoričko pitanje Ivana Penave kako to da je problem uvijek sa Srbima. Isto pitanje stoljećima se postavljalo za Židove, a implicira da s njima valjda nešto nije u redu kada je do toga došlo. Ovdje se hoće reći da valjda sa srpskom manjinom nešto nije u redu pa se onda kaže da su oni izdanci onih "koji su nas napali 1991. godine". To što se dogodilo u Splitu je ilegaliziranje jedne etničke skupine. I to najveće manjine u Hrvatskoj koja je, nota bene, četiri puta malobrojnija nego što je bila prije rata", ustvrdio je Puhovski.