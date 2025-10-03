Evo koliko ste mogli zaraditi da ste uložili 10.000 eura u zlato prije samo godinu dana

U svijetu financija, gdje se trendovi mijenjaju preko noći, a tržišta reagiraju na svaki geopolitički mig, rijetko koja investicija pruža priču o uspjehu kao što je to zlato učinilo u posljednjih godinu dana. Dok su se ulagači borili s neizvjesnošću na tržištima dionica i kriptovaluta, žuti je metal tiho, ali odlučno gradio svoj put prema rekordnim visinama. Podaci su zapanjujući: cijena zlata u proteklih je 12 mjeseci zabilježila spektakularan rast od čak 43 posto. Za svakoga tko je prije godinu dana odlučio svoj kapital povjeriti sigurnosti ovog plemenitog metala, ta se odluka pretvorila u izvanredan financijski dobitak. Ova brojka nije samo statistički podatak; ona predstavlja konkretnu, opipljivu zaradu koja je mnogima omogućila da značajno uvećaju svoju imovinu u relativno kratkom vremenskom roku, potvrđujući još jednom status zlata kao ultimativnog čuvara vrijednosti u turbulentnim vremenima, piše Poslovni dnevnik.