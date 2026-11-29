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Strast, romantika, drugačiji završeci, milijunski honorari: Kako je fan fiction osvojio mainstream književnost
Nakon ovogodišnjeg Londonskog sajma knjiga pojavile su se glasine o sedmeroznamenkastom ugovoru za autora iznimno popularnog fan fiction djela iz svijeta Harryja Pottera, All the Young Dudes. Priča, koju je korisnik pod imenom MsKingBean89 objavljivao između 2017. i 2018. na platformi Archive of Our Own (AO3), slovi za najčitaniji fan fiction svih vremena. Njezin će autor sada pod pseudonimom BN King napisati trilogiju, a prvi roman, Wolfboy, trebao bi izaći u jesen 2027. godine.
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Ovo nije prvi put da priče obožavatelja prelaze u mainstream izdavaštvo. Najprodavaniji debitantski roman 2025. godine, Alchemised, također je nastao kao fan fiction inspiriran Harryjem Potterom i Sluškinjinom pričom.
Zašto ga nakladnici i publika toliko vole?
Za izdavače je privlačnost jasna: najpopularnija fan fiction djela, koja često imaju stotine tisuća riječi, objavljuju se u nastavcima pred golemom i iznimno povezanom publikom. Osim što nose odjeke već obožavanih svjetova, sa sobom dovode i vjerne čitatelje, piše Guardian.
Za one koji se s tim svijetom nisu susreli, postavlja se pitanje zašto tisuće ljudi u slobodno vrijeme pišu priče temeljene na tuđim djelima, a stotine tisuća ih čitaju. Odgovor je jednostavan – fan fiction je najpristupačniji medij za ispunjavanje kulturnih i emotivnih želja. Čitatelji i autori u tim pričama dobivaju ono što im nedostaje u originalu: više romantike i seksualne napetosti, spajanje omiljenih likova (često u queer odnosima), drugačije završetke ili snažnu emotivnu katarzu kroz žanrove poput takozvanog angsta ili priča u kojima likovi prolaze kroz traume i pronalaze utjehu. Sve se to stvara i dijeli besplatno, iz čiste ljubavi prema izvorniku.
Novac mijenja pravila igre
Međutim, sve brža monetizacija izaziva i podijeljene reakcije unutar same zajednice. Dio obožavatelja Harryja Pottera osjeća nelagodu zbog mogućnosti da prerađene priče privuku nove čitatelje izvornim knjigama J. K. Rowling, čije stavove o transrodnim pravima mnogi kritiziraju. Šire gledano, pojavljuje se bojazan da nakladnici jureći za sigurnim hitovima oduzimaju priliku autorima posve originalnih djela.
Postoji i dublje pitanje: što će se dogoditi s fan fictionom ako ga ljudi počnu pisati s nadom da će ga jednog dana prodati izdavaču? Već se primjećuju problemi karakteristični za komercijalno izdavaštvo, poput optužbi za korištenje umjetne inteligencije i opsjednutosti brojkama čitanosti.
Koliko je ljudima ovaj oblik stvaralaštva važan, pokazao je i nedavni dvotjedni pad platforme AO3 zbog sigurnosnog incidenta, koji je izazvao pravu buru reakcija na internetu. Iako se izdavački trendovi mijenjaju, prepričavanje i nadograđivanje poznatih priča postoji oduvijek – od Ovidijevih Metamorfoza do fanzina Zvjezdanih staza iz 1960-ih.
Sve dok postoje priče i njihovi obožavatelji, postojat će i fan fiction.
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