Za one koji se s tim svijetom nisu susreli, postavlja se pitanje zašto tisuće ljudi u slobodno vrijeme pišu priče temeljene na tuđim djelima, a stotine tisuća ih čitaju. Odgovor je jednostavan – fan fiction je najpristupačniji medij za ispunjavanje kulturnih i emotivnih želja. Čitatelji i autori u tim pričama dobivaju ono što im nedostaje u originalu: više romantike i seksualne napetosti, spajanje omiljenih likova (često u queer odnosima), drugačije završetke ili snažnu emotivnu katarzu kroz žanrove poput takozvanog angsta ili priča u kojima likovi prolaze kroz traume i pronalaze utjehu. Sve se to stvara i dijeli besplatno, iz čiste ljubavi prema izvorniku.