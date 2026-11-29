SPORNE IZJAVE O GOSPIĆU
HDZ-ov župan stao u obranu Plenkovića: "Lika nije ničija politička pozornica"
Ličko-senjski župan i član predsjedništva HDZ-a Ernest Petry oglasio se na Facebooku nakon reakcija na izjave premijera Andreja Plenkovića o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću, ustvrdivši da premijer nije imao namjeru umanjiti problem niti poniziti stanovnike Like.
Podsjetimo, "Gospić je naš dom" u nedjelju je uputila otvoreno pismo premijeru nakon njegova govora na 22. općem saboru HDZ-a u Šibeniku, izrazivši ogorčenje zbog izjave. Plenković je govoreći o problemu otpada u Gospiću, upotrijebio izraz "najmanja sitnica".
Petry je istaknuo da je od prvog saznanja o nezakonito odloženom otpadu, u skladu sa svojim ovlastima, poduzimao aktivnosti prema nadležnim institucijama kako bi sanacija što prije započela te se spriječilo onečišćenje okoliša, vode i zraka koje bi moglo ugroziti zdravlje građana.
"Netočno je da je premijer Plenković na bilo koji način ponizio ili obezvrijedio Ličanke i Ličane ili da je u svom govoru spomenuvši problem nelegalno odloženog otpada u Gospiću na bilo koji način imao namjeru umanjiti nastalu problematiku. Naprotiv, baš suprotno!", poručio je Petry.
Petry brani Plenkovićeve izjave
Ličko-senjski župan smatra da je premijer u svom govoru upozorio na problem koji će Vlada riješiti sanacijom onečišćenog lokaliteta, ali i na njegovu političku zloupotrebu.
Petry je prenio i dijelove Plenkovićeva govora, u kojem je premijer osudio nezakonito odlaganje otpada te ustvrdio da se odgovornost za taj slučaj pokušava pripisati HDZ-u.
"Ne podcjenjujući problem, ajmo stvari nazvati pravim imenom. Zrak u Gospiću je prema podacima službi nadležnih za to jednako čist kao na Zavižanu. Voda u sustavu javne vodoopskrbe u Gospiću je ispravna za piće kao i u drugim dijelovima Hrvatske", rekao je Plenković.
Premijer je tada ponovio i svoju raniju izjavu da se zbog toga u Lici zasad nitko nije ni prehladio.
"Ovo govorim kao primjer koliko će se koristiti najmanja sitnica da se politički, medijski i različitim tehnikama i korištenjem alata uvjeri hrvatski narod u katastrofu", kazao je Plenković.
Petry smatra da se reakcija inicijative "Gospić je naš dom", koju su prenijeli brojni mediji, temelji na pogrešnom tumačenju premijerova govora.
Dodao je da je potrebno javno upozoravati na probleme, ali i pohvaliti aktivnosti poduzete radi njihova rješavanja.
Za sanaciju više od 50 milijuna eura
Župan je zahvalio Vladi, Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te svima koji su sudjelovali u ispitivanju kvalitete vode, tla i zraka.
Istaknuo je da će za potpunu sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću biti izdvojeno više od 50 milijuna eura.
Petry je naglasio da, prema njegovim riječima, nije došlo do onečišćenja vode u sustavu javne vodoopskrbe, da je kvaliteta zraka zadovoljavajuća te da je sanacija otpada u tijeku.
Izrazio je i očekivanje da će se što prije provesti sudski postupci protiv svih odgovornih za ono što je nazvao ekocidom na području Gospića.
"Lika nije ničija politička pozornica"
"Lika nije ničija politička pozornica, nego naš zajednički dom. Zato njezini interesi moraju biti iznad svakodnevnih političkih prepucavanja", poručio je Petry.
Naglasio je da je obveza zaštititi građane, domaće proizvođače hrane i prirodne vrijednosti Like, inzistirati na odgovornosti te javnosti iznositi istinu, ali i prepoznati konkretne rezultate koji pridonose rješavanju problema.
"U tome ću, kao župan Ličko-senjske županije, i dalje biti dosljedan, ustrajan i odlučan", zaključio je Petry.
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