Sebastian Elias Uth/REUTERS

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je Ukrajina spremna na velik kompromis s Rusijom koji bi podrazumijevao prekid vatre duž trenutačne linije bojišnice i početak mirovnih pregovora, ali da neće priznati rusku aneksiju okupiranih teritorija.

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U intervjuu za Al Jazeeru, emitiranom u nedjelju, Zelenski je upozorio da bi ustupanje ukrajinskog teritorija u zamjenu za mir moglo ohrabriti ruskog predsjednika Vladimira Putina da zatraži dodatne teritorijalne ustupke.

Budući da Putin dosad nije iskazao spremnost na povlačenje ruske vojske s ukrajinskog teritorija, Kijev je spreman pristati na obustavu borbi na postojećim položajima.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy tells Al Jazeera Kyiv is ready for a ceasefire along current front lines to allow for peace talks, but says he will not accept a US-mediated deal that makes Ukraine pay for Russia’s war. https://t.co/GIzdLJ0v6v — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 29, 2026

"Zaustavimo se ovdje i okrenimo se diplomaciji", rekao je Zelenski, istaknuvši da ukrajinski gradovi, naselja i domovi, bez obzira na razmjere razaranja, i dalje pripadaju Ukrajini.

Zelenski očekuje snažniji pritisak na Moskvu

Ukrajinski predsjednik vjeruje da Washington iskreno želi završetak rata, ali očekuje dodatne sankcije Rusiji i razmatranje novog paketa vojne pomoći Ukrajini.

Izrazio je nadu da američki predsjednik Donald Trump može pridonijeti okončanju rata, naglasivši da bi bilo nepravedno da isključivo Ukrajina snosi cijenu postizanja mira.

Najavio je i suradnju s novim sazivom američkog Kongresa, u kojem će demokrati imati većinu, kako bi zajedno s Bijelom kućom izvršili pritisak na Moskvu.

Kremlj potvrdio pripreme za nove pregovore

Rusija trenutačno kontrolira oko 19 posto ukrajinskog teritorija, uključujući Krim, a Zelenski upozorava na mogućnost velikog ruskog napada na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu uoči zime.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da su u tijeku pripreme za novi krug pregovora u Abu Dhabiju uz američko posredovanje, no termin sastanka još nije utvrđen.

Zelenski o napadima u Libiji

Ukrajinski predsjednik osvrnuo se i na napade na ruska plovila u libijskim vodama, ustvrdivši da su ruski ratni brodovi koji prevoze oružje legitimni vojni ciljevi.

Naglasio je da Kijev poštuje suverenitet Libije i da ne želi eskalaciju sukoba u toj zemlji.