IME, PREZIME, ADRESA, OIB...
Pitali smo AZOP kako se mogu ukrasti i zlorabiti naši osobni podaci. Posebno pazite s jednom banalnom radnjom
Nedavno smo objavili tekst o Zagrepčaninu koji je preko digitalnog oglasnika Njuškalo prodavao jedan elektronički proizvod. Javio mu se silno zainteresirani kupac i pristao na kupoprodaju. No kada mu je prodavatelj poštom poslao proizvod, dotad sigurni kupac naprasno je prekinuo komunikaciju i nije preuzeo pošiljku na paketomatu.
Zagrepčanina ne bi to toliko zasmetalo i zabrinulo - ponuđeno će kad-tad prodati, da onom nesuđenom kupcu nije u jednoj od razmijenjene elektroničke pošte prethodno poslao na uvid originalni račun i jamstveni list na kojima su vidljivi osobni podaci: ime i prezime, adresa i OIB. Iako se zasad nije ništa dogodilo u tom smislu, ipak osjeća nelagodu zbog moguće zlouporabe njegovih osobnih podataka kojima raspolaže njemu nepoznata osoba.
U kakvom je riziku ovaj Zagrepčanin, ali i mnogi drugi koji su iz bilo kojeg razloga nekome nepoznatom ili nedovoljno poznatom dali svoje osobne podatke, upitali smo Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP).
Na što pripaziti ako postoji sumnja
"Davanje osobnih podataka nepoznatoj osobi ne znači nužno da će isti biti zloupotrijebljeni, no potrebno je biti na oprezu. U pravilu, ime, prezime, adresa i OIB ne omogućuje nužno drugoj osobi primjerice sklapanje pretplatničkog ugovora, jer su pružatelji usluga u načelu dužni provoditi odgovarajuće postupke provjere identiteta korisnika. Međutim, takav skup osobnih podataka može poslužiti za različite oblike lažnog predstavljanja, koje u konačnici može dovesti do raznih neželjenih situacija, uključujući prijevare i druge protupravne radnje koje mogu imati štetne učinke, uključujući i financijske", kažu ondje.
Stoga, dodaju, u situacijama kada je netko svjestan da je otkrio svoje podatke nekome i gdje postoji sumnja u daljnje postupanje s istima, potrebno je obratiti pozornost na sumnjive poruke, pozive ili obavijesti koje nakon toga mogu uslijediti. A ako se pojave okolnosti koje upućuju na kazneno djelo nedozvoljene uporabe osobnih podataka, slučaj je potrebno prijaviti policiji - kažu u AZOP-u.
Osobni podaci kolaju i fizičkim i virtualnim prostorom
S obzirom na činjenicu da se danas velik dio i poslovne i privatne komunikacije odvija u virtualnom prostoru te da tim prostorom kolaju i osobni podaci, upitali smo AZOP kako se isti mogu zlorabiti u jednom, a kako u drugom prostoru.
"U fizičkom svijetu osobni podaci mogu se pribaviti primjerice krađom ili pronalaskom izgubljenih osobnih dokumenata, neadekvatnim odlaganjem dokumentacije s osobnim podacima, lažnim predstavljanjem itd. Kada je riječ o krađi osobnih dokumenata kao što je osobna iskaznica, postoji rizik da će počinitelj pokušati iskoristiti podatke s dokumenta za prijevarno postupanje. Također, prevaranti se mogu predstavljati kao djelatnici banaka, teleoperatera, javnih tijela kako bi naveli građane, osobito starije osobe, na otkrivanje osobnih ili financijskih podataka, primjerice podatke s bankovne kartice", kažu.
Koji podaci se najčešće zlorabe i kako?
- OIB, ime i prezime, adresa, datum rođenja (lažno predstavljanje, sklapanje ugovora, dizanje kredita, kupovinu na tuđe ime, otvaranje lažnih profila...);
- broj bankovne kartice, CVV, IBAN, PIN, pristupni podaci za e-bankarstvo (krađa novca s računa, neovlaštene transakcije, preuzimanje financijskih računa...);
- kopija osobne iskaznice, putovnice i drugih osobnih dokumenata (lažno identificiranje, dizanje brzih kredita, fotografija s dokumenta može se zlorabiti za verifikaciju na sumnjivim servisima...);
- zdravstveni podaci, matični broj osiguranika (MBO), podaci o zdravstvenom osiguranju (lažno korištenje zdravstvenih usluga, podizanje lijekova na tuđe ime);
- e-mail adrese, telefonski brojevi, lozinke (preuzimanje korisničkih računa, slanje lažnih poruka, spam kampanje...);
- osjetljivi osobni podaci: biometrija, seksualna orijentacija, religija, politička uvjerenja (ucjene, pritisci, diskriminacija, narušavanje ugleda i privatnosti...)
Oprezno s bacanjem starih uplatnica
Čak i neoprezno bacanje u otpad odrezaka od uplatnica za režije na kojima se vide osobni podaci, a koje netko može naći slučajnim ili namjernim "kopanjem" po smeću, potencijalno je rizično.
"Građani trebaju biti svjesni gdje ostavljaju svoje osobne podatke i kako postupaju s njima. Često ne razmišljaju o tome da osobni podaci ne moraju biti ukradeni samo putem interneta, već se mogu naći i u dokumentaciji koja se odlaže u otpad. Stoga je potrebno voditi računa o tome da se takvi papiri unište prije nego što se bace u otpad", upozoravaju u AZOP-u.
Phishing iliti pecanje lakovjernih građana
"Na taj način prevaranti dobivaju pristup korisničkim imenima, lozinkama ili podacima s kreditnih kartica. Poseban oprez potreban je pri dijeljenju preslika osobnih dokumenata i bankovnih kartica", ističu u AZOP-u.
Tko što smije s vašim OIB-om i osobnom iskaznicom
Tko smije zatražiti OIB na uvid i kopirati nečiju osobnu iskaznicu, među najčešćim su pitanjima na koja AZOP daje odgovorena svojim stranicama.
Postoji široki krug ovlaštenika koji imaju pravo prikupljati OIB, primjerice: banka, teleoperateri, plinara, elektra. Međutim, prilikom kupovine proizvoda široke potrošnje, usluga za uljepšavanje i prilikom uzimanja kartice pogodnosti nije uputno davati OIB.
Iznajmljivač apartmana dužan je prikupljati osobne podatke o gostima, ali isključivo za prijavu gostiju u sustav eVisitor, a osobne podatke potrebne za to može dobiti isključivo uvidom u osobnu iskaznicu no istu nema pravo kopirati. Svaka banka dužna je prikupiti presliku osobne iskaznice temeljem zakonskih propisa iz svoje nadležnosti te je obvezna presliku pohraniti u bazu podataka koju vodi. A na ulazu u poslovnu zgradu neke pravne osobe, djelatnik zaštitarske tvrtke ima pravo izvršiti uvid u osobnu iskaznicu, ali istu također ne smije kopirati.
"Prekrijte svoje podatke na računu ili jamstvenom listu"
Na koncu, tragom slučaja našeg čitatelja, u AZOP-u kažu kako prilikom prodaje proizvoda putem internetskih oglasnika treba biti oprezan s dokumentacijom koja se šalje potencijalnim kupcima.
"Ako kupac želi provjeriti autentičnost proizvoda ili postojanje jamstva, prodavatelj može dostaviti fotografiju računa ili jamstvenog lista, ali prije slanja potrebno je prekriti osobne podatke. Također, preporučujemo komunikaciju i dogovaranje kupoprodaje unutar službenih kanala platforme kad god je to moguće, uz oprez prema poveznicama za plaćanje ili organizaciju dostave."
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