Tko smije zatražiti OIB na uvid i kopirati nečiju osobnu iskaznicu, među najčešćim su pitanjima na koja AZOP daje odgovorena svojim stranicama.

Postoji široki krug ovlaštenika koji imaju pravo prikupljati OIB, primjerice: banka, teleoperateri, plinara, elektra. Međutim, prilikom kupovine proizvoda široke potrošnje, usluga za uljepšavanje i prilikom uzimanja kartice pogodnosti nije uputno davati OIB.

Iznajmljivač apartmana dužan je prikupljati osobne podatke o gostima, ali isključivo za prijavu gostiju u sustav eVisitor, a osobne podatke potrebne za to može dobiti isključivo uvidom u osobnu iskaznicu no istu nema pravo kopirati. Svaka banka dužna je prikupiti presliku osobne iskaznice temeljem zakonskih propisa iz svoje nadležnosti te je obvezna presliku pohraniti u bazu podataka koju vodi. A na ulazu u poslovnu zgradu neke pravne osobe, djelatnik zaštitarske tvrtke ima pravo izvršiti uvid u osobnu iskaznicu, ali istu također ne smije kopirati.