POLITIČKA PROMJENA
Povijesni preokret u Španjolskoj: Konzervativci pobijedili, za vlast trebaju krajnju desnicu
Konzervativna Narodna stranka (PP) pobijedila je na nedjeljnim parlamentarnim izborima u Španjolskoj, osvojivši 133 mjesta u parlamentu s 350 mjesta, a za sastavljanje vlade bit će joj potreban krajnje desni Vox koji je osvojio 53 mandata, pokazuju preliminarni rezultati nakon 90 posto prebrojanih glasova.
Oglas
Te dvije stranke, koje već zajedno vladaju u pokrajinama poput najmnogoljudnije Andaluzije i prostranog Aragona, zajedno imaju više od potrebnih 176 zastupnika za formiranje vlade.
Narodna stranka bi se time vratila na vlast nakon osam godina, dok bi Vox po prvi put ušao u nacionalnu vladu.
Španjolskom je od 2018. godine upravljala Španjolska socijalistička radnička stranka (PSOE) premijera Pedra Sancheza.
PSOE je u nedjelju osvojio 117 mandata, dok je njen potencijalni koalicijski partner Frente Amplio (Široki front), sastavljen od manjih lijevih stranaka, dobio 10 mandata. Time su ostali značajno ispod 176 mandata.
I PSOE i Narodna stranka, koje zemljom upravljaju od uvođenja demokracije prije 50 godina, osvojile su po pet mandata manje nego na prošlim izborima 2023.
Vox ostvario najveći napredak
Najveći napredak ostvario je Vox skočivši s 33 na 53 zastupnika. Time se učvrstio kao treća stranka po jakosti bez koje Narodna stranka ne može oformiti vladu.
Za očekivati je da će Vox tražiti resor useljeništva jer je upravo protivljenje imigraciji bila jedna od glavnih poruka njegove predizborne kampanje.
Od Francove diktature Španjolska nije imala vladu tvrde desnice
Španjolska od smrti diktatora Francisca Franca nije imala vladu sastavljenu od tvrde desnice.
Desnica i desni centar su od ranije na vlasti u Portugalu, Francuskoj, Andori i Italiji, s kojima Španjolska graniči na kopnu i moru.
Stambena kriza povod za prijevremene izbore
Redovni parlamentarni izbori trebali su se održati tek idućeg ljeta, no Sánchez ih je raspisao u listopadu nakon što su tri desne i krajnje desne stranke blokirale hitne zakonske mjere kojima je njegova vlada pokušala odgovoriti na ozbiljnu stambenu krizu.
Ishod španjolskih izbora mogao bi imati posljedice i izvan nacionalnih granica, osobito kada je riječ o migracijskoj i klimatskoj politici te političkom smjeru Europe.
Prebrojavanje glasova i dalje je u tijeku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas