volite li putovati?
Ryanair je najavio rekordni red letenja za Hrvatsku: Hrvati putuju i do pet puta godišnje
Ryanair je najavio rekordni red letenja za Hrvatsku. Devet baznih zrakoplova, 118 ruta s 4,3 milijuna sjedala, što je porast za pet posto u godinu dana. Za Zagreb su najavili povećanje učestalosti letova na postojećim rutama, a za Dubrovnik dvije nove linije - Budimpešta i Gdanjsk. Koliko Hrvati putuju te koje prijevozno sredstvo biraju saznala je naša Viktorija Kristić
Oglas
Hrvati putuju i do pet puta godišnje, najviše autom, a zatim avionom. Potvrđuje to i rekordni red letenja vodeće zrakoplovne kompanije u Europi Ryanaira.
"Jako mi je drago što smo najveća zrakoplovna kompanija u Hrvatskoj, koja osigurava cjelogodišnju povezanost", kaže Jason McGuinness, glavni komercijalni direktor.
Dakle, najvažnije ističe sljedeće: devet baziranih zrakoplova u Hrvatskoj, više od četiri milijuna sjedala, gotovo 120 ruta, dvije nove linije iz Dubrovnika za Budimpeštu i Gdanjsk te više od 850 tjednih letova.
Porast putovanja osjeća se i na željeznicama; u 2025. godini vlakom je putovalo preko 26 milijuna putnika, što je više za gotovo milijun putnika u odnosu na godinu ranije.
Vlakom se u Hrvatskoj najčešće putuje na posao u školi ili na fakultet, karte su za studente učenike I umirovljenike besplatne, tako je prošle godine u Hrvatskoj vlakom putovalo 60 tisuća učenika 26.5 tisuća studenata te 154 tisuće umirovljenika.
A tijekom najvrućih mjeseci bira se i trajekt i brzi brodovi. Očito potreba raste pa Jadrolinija uvodi i novu brzobrodsku liniju Zadar - Silba - Mali Lošinj koja će prometovati svaki dan tijekom turističke sezone.
U 2025. godini Jadrolinija je ukupno prevezla 12,6 milijuna putnika te 3,8 milijuna vozila. Najprometnija linija bila je trajektna linija Split – Supetar prema otoku Braču, s više od 2 milijuna prevezenih putnika i 512 tisuća vozila. Među trajektnim linijama koje se također ističu po prometu su Valbiska – Merag, na kojoj je prevezeno 1,2 milijuna putnika i 551 tisuća vozila, kao i linija Zadar – Preko s 1,4 milijuna putnika i 584 tisuće vozila.
Putnici kažu da cijene, udobnost i brzina igraju najveću ulogu u biranju prijevoznog sredstva.
A ove što biraju vožnju automobilom i autobusom mnogobrojne akcije i ponude mogle bi potaknuti na let, tako je i Ryanair pokrenuo ograničenu trodnevnu rasprodaju karata na svojoj aplikaciji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas