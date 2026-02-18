U 2025. godini Jadrolinija je ukupno prevezla 12,6 milijuna putnika te 3,8 milijuna vozila. Najprometnija linija bila je trajektna linija Split – Supetar prema otoku Braču, s više od 2 milijuna prevezenih putnika i 512 tisuća vozila. Među trajektnim linijama koje se također ističu po prometu su Valbiska – Merag, na kojoj je prevezeno 1,2 milijuna putnika i 551 tisuća vozila, kao i linija Zadar – Preko s 1,4 milijuna putnika i 584 tisuće vozila.