Oglas

volite li putovati?

Ryanair je najavio rekordni red letenja za Hrvatsku: Hrvati putuju i do pet puta godišnje

author
Viktorija Kristić
|
18. velj. 2026. 18:54

Ryanair je najavio rekordni red letenja za Hrvatsku. Devet baznih zrakoplova, 118 ruta s 4,3 milijuna sjedala, što je porast za pet posto u godinu dana. Za Zagreb su najavili povećanje učestalosti letova na postojećim rutama, a za Dubrovnik dvije nove linije - Budimpešta i Gdanjsk. Koliko Hrvati putuju te koje prijevozno sredstvo biraju saznala je naša Viktorija Kristić

Oglas

Hrvati putuju i do pet puta godišnje, najviše autom, a zatim avionom. Potvrđuje to i rekordni red letenja vodeće zrakoplovne kompanije u Europi Ryanaira.

"Jako mi je drago što smo najveća zrakoplovna kompanija u Hrvatskoj, koja osigurava cjelogodišnju povezanost", kaže Jason McGuinness, glavni komercijalni direktor.

Dakle, najvažnije ističe sljedeće: devet baziranih zrakoplova u Hrvatskoj, više od četiri milijuna sjedala, gotovo 120 ruta, dvije nove linije iz Dubrovnika za Budimpeštu i Gdanjsk te više od 850 tjednih letova.

Porast putovanja osjeća se i na željeznicama; u 2025. godini vlakom je putovalo preko 26 milijuna putnika, što je više za gotovo milijun putnika u odnosu na godinu ranije.

Vlakom se u Hrvatskoj najčešće putuje na posao u školi ili na fakultet, karte su za studente učenike I umirovljenike besplatne, tako je prošle godine u Hrvatskoj vlakom putovalo 60 tisuća učenika 26.5 tisuća studenata te 154 tisuće umirovljenika.

A tijekom najvrućih mjeseci bira se i trajekt i brzi brodovi. Očito potreba raste pa Jadrolinija uvodi i novu brzobrodsku liniju Zadar - Silba - Mali Lošinj koja će prometovati svaki dan tijekom turističke sezone.

U 2025. godini Jadrolinija je ukupno prevezla 12,6 milijuna putnika te 3,8 milijuna vozila. Najprometnija linija bila je trajektna linija Split – Supetar prema otoku Braču, s više od 2 milijuna prevezenih putnika i 512 tisuća vozila. Među trajektnim linijama koje se također ističu po prometu su Valbiska – Merag, na kojoj je prevezeno 1,2 milijuna putnika i 551 tisuća vozila, kao i linija Zadar – Preko s 1,4 milijuna putnika i 584 tisuće vozila.

Putnici kažu da cijene, udobnost i brzina igraju najveću ulogu u biranju prijevoznog sredstva.

A ove što biraju vožnju automobilom i autobusom mnogobrojne akcije i ponude mogle bi potaknuti na let, tako je i Ryanair pokrenuo ograničenu trodnevnu rasprodaju karata na svojoj aplikaciji.

Teme
Broj putnika Hrvatska putovanja Jadrolinija Zračni promet Željeznički promet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ